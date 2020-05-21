Бойовики зобов'язали жителів окупованих територій оформляти "паспорти ДНР"

Проросійські бойовики хочуть видати всім жителям окупованих територій свої "документи". Ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ", який зобов’язує громадян України в окупованій Донеччині, які отримали український паспорт після 7 квітня 2014 року, змінити його на "паспорт ДНР".

Обов’язкова паспортизація на окупованих територіях

Ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін 19 травня підписав так званий "указ" про ідентифікацію осіб, повідомляють на ресурсах бойовиків, пише 24 канал.

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Фактично він зобов'язує громадян України, які отримали український паспорт після 7 квітня 2014 року та проживають на території ОРДО, змінити документ на "паспорт ДНР".

Так звана ідентифікація проводитиметься через видачу "адресної довідки", яка діятиме 6 місяцями. Така "довідка" видавалася і раніше для людей, які отримали паспорт України після 7 квітня 2014 року для так званої "легалізації" на окупованих територіях.

Які можливості людина одержує після такої "легалізації"

право, наприклад, на оформлення пластикової картки місцевих банків;

на отримання виплат;

на можливість навчатися в навчальних закладах, підконтрольних "ДНР".

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вона видаватиметься при наявності у ній позначки про подання документів на "паспорт ДНР" або про неможливість отримання такої.

це означає, що до моменту завершення дії "довідки" людина, яка проживає на окупованій Донеччині та зареєстрована там, повинна мати "паспорт ДНР".

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