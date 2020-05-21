Бойова готовність: на вулицях Донецька з'явилась військова техніка, окупанти мобілізують сили

На вулицях окупованого Донецька 20 травня місцеві жителі помітили скупчення військової техніки. Водночас всі військові частини в місті загородили.

Бойовики заявляють про мобілізацію своїх бойових частин. Про це повідомляють "Новости Донбасса".

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Яка ситуація в окупованому Донецьку

За інформацією журналістів, бойовики, які перебувають на полігонах і в районах навчання, повернулись у свої гарнізони.

Особовий склад відкликали з відпусток і відряджень.

Ватажки бойовиків Леонід Пасічник та Денис Пушилін заявили про приведення військ у бойову готовність.

Що відомо про погрози бойовиків

Пасічник 20 травня пригрозив Україні "відсунути лінію розмежування" на Донбасі. Мовляв, на такі дії його підштовхнули обстріли з боку ЗСУ.

Ватажок окупантві звинуватив українських військових в обстрілі ЛЕП "Михайлівка – Комунарська" та ремонтної бригади, яка там працювала.

У штабі ООС запевняють, що це не відповідає дійсності.

Через це Україна вирішила скликати ТКГ, аби таким чином відреагувати на погрози бойовиків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові на Донбасі стріляють лише у відповідь, але першими вогонь не відкривають. Він попередив, що Україна відповідатиме на обстріли бойовиків.

Зверніть увагу! На Донбасі сьогодні знову було гаряче. Впродовж минулої доби проросійські війська 18 разів обстрілювали позиції ЗСУ. Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення.



Окуповані території Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу