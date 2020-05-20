Україна просить ОБСЄ терміново скликати позачергове засідання ТКГ: всі подробиці

Звинувачення з боку проросійських бойовиків про нібито обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури українськими військовими на Луганщині не відповідають дійсності. Через безпідставні заяви окупантів та їх подальші дії Україна просить в ОБСЄ терміново скликати позачергове засідання ТКГ.

Про це повідомив перший заступник глави делегації України в Тристоронньої контактній групі, віцепрем’єр Олексій Резніков в коментарі Інтерфакс-Україна.

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Зокрема, він зауважив, що заяви бойовиків мають провокаційний характер і є абсолютно безпідставними.

З метою обговорення ситуації, що склалася, українська сторона ініціює проведення в невідкладному порядку консультацій робочої групи з питань безпеки ТКГ в режимі відеоконференції,

– наголосив Резніков.

За його словами, українська сторона вже звернулася до спеціального представника голови ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау з проханням проінформувати представника російської делегації Бориса Гризлова про цю ініціативу.

Резніков зазначив, що відповідне звернення було підписано главою української делегації в ТКГ Леонідом Кучмою і направлене в ОБСЄ.

Раніше це під час своєї пресконференції підтвердив і глава держави Володимир Зеленський.

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