Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Україна просить ОБСЄ терміново скликати позачергове засідання ТКГ: всі подробиці

-
Україна просить ОБСЄ терміново скликати позачергове засідання ТКГ
Україна просить ОБСЄ терміново скликати позачергове засідання ТКГ / Ілюстративне фото / Укрінформ

Звинувачення з боку проросійських бойовиків про нібито обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури українськими військовими на Луганщині не відповідають дійсності. Через безпідставні заяви окупантів та їх подальші дії Україна просить в ОБСЄ терміново скликати позачергове засідання ТКГ.

Про це повідомив перший заступник глави делегації України в Тристоронньої контактній групі, віцепрем’єр Олексій Резніков в коментарі Інтерфакс-Україна.

Детальніше про ситуацію Окупанти на Донбасі оголосили про бойову готовність та ймовірний наступ на українські позиції

Зокрема, він зауважив, що заяви бойовиків мають провокаційний характер і є абсолютно безпідставними.

З метою обговорення ситуації, що склалася, українська сторона ініціює проведення в невідкладному порядку консультацій робочої групи з питань безпеки ТКГ в режимі відеоконференції,
– наголосив Резніков.

За його словами, українська сторона вже звернулася до спеціального представника голови ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау з проханням проінформувати представника російської делегації Бориса Гризлова про цю ініціативу.

Резніков зазначив, що відповідне звернення було підписано главою української делегації в ТКГ Леонідом Кучмою і направлене в ОБСЄ.

Раніше це під час своєї пресконференції підтвердив і глава держави Володимир Зеленський.

До теми Зеленський відповів бойовику Пасічнику: Якщо по нас стріляють – ми відповідатимемо

Чому Україна скликає ТКГ і яку заяву зробили бойовики:

  • Україна скликає ТКГ, аби таким чином відреагувати на погрози ватажка так званої "ЛНР" Леоніда Пасічника привести війська окупантів у бойову готовність і відсунути лінію розмежування.
  • Про такі свої наміри Пасічник заявив вранці 20 травня. Мовляв, на такі дії його підштовхнули обстріли з боку ЗСУ.
  • Пасічник звинуватив українських військових в обстрілі ЛЕП "Михайлівка – Комунарська" і ремонтної бригади, яка там працювала.
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Олексій Резніков ОБСЄ Окуповані території Проросійські бойовики Війна на Донбасі Мінськ Мінські домовленості Новини України Новини політики
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Новини про коронавірус 20 травня: продовження карантину до 22 червня, спалах COVID-19 у Раді
сьогодні , 17:50 Новини про коронавірус 20 травня: продовження карантину до 22 червня, спалах COVID-19 у Раді
Ірина Вихрущ
Податкова декларація 2020: хто подає та як це зробити
сьогодні , 17:11 Податкова декларація 2020: хто подає та як це зробити
Юлія Поскробок
Ранковий ритуал, щоб зберегти молодість обличчя та шиї
17 травня , 14:38 Ранковий ритуал, щоб зберегти молодість обличчя та шиї
Лідія Цюпера