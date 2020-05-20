Україна просить ОБСЄ терміново скликати позачергове засідання ТКГ: всі подробиці
Звинувачення з боку проросійських бойовиків про нібито обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури українськими військовими на Луганщині не відповідають дійсності. Через безпідставні заяви окупантів та їх подальші дії Україна просить в ОБСЄ терміново скликати позачергове засідання ТКГ.
Про це повідомив перший заступник глави делегації України в Тристоронньої контактній групі, віцепрем’єр Олексій Резніков в коментарі Інтерфакс-Україна.
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Зокрема, він зауважив, що заяви бойовиків мають провокаційний характер і є абсолютно безпідставними.
З метою обговорення ситуації, що склалася, українська сторона ініціює проведення в невідкладному порядку консультацій робочої групи з питань безпеки ТКГ в режимі відеоконференції,
– наголосив Резніков.
За його словами, українська сторона вже звернулася до спеціального представника голови ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау з проханням проінформувати представника російської делегації Бориса Гризлова про цю ініціативу.
Резніков зазначив, що відповідне звернення було підписано главою української делегації в ТКГ Леонідом Кучмою і направлене в ОБСЄ.
Раніше це під час своєї пресконференції підтвердив і глава держави Володимир Зеленський.
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Чому Україна скликає ТКГ і яку заяву зробили бойовики:
- Україна скликає ТКГ, аби таким чином відреагувати на погрози ватажка так званої "ЛНР" Леоніда Пасічника привести війська окупантів у бойову готовність і відсунути лінію розмежування.
- Про такі свої наміри Пасічник заявив вранці 20 травня. Мовляв, на такі дії його підштовхнули обстріли з боку ЗСУ.
- Пасічник звинуватив українських військових в обстрілі ЛЕП "Михайлівка – Комунарська" і ремонтної бригади, яка там працювала.