Украина просит ОБСЕ срочно созвать внеочередное заседание ТКГ: все подробности
Обвинения со стороны пророссийских боевиков в якобы обстрелах объектов энергетической инфраструктуры украинскими военными на Луганщине не соответствуют действительности. В следствии безосновательных заявлений оккупантов и их дальнейших действий Украина просит у ОБСЕ срочно созвать внеочередное заседание ТКГ.
Об этом сообщил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников в комментарии Интерфакс-Украина.
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В частности, он отметил, что заявления боевиков носят провокационный характер и являются абсолютно безосновательными.
С целью обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициирует проведение в неотложном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ в режиме видеоконференции,
– отметил Резников.
По его словам, украинская сторона уже обратилась к специальному представителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с просьбой проинформировать представителя российской делегации Бориса Грызлова об этой инициативе.
Резников отметил, что соответствующее обращение было подписано главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кучмой и направлено в ОБСЕ.
Ранее это во время своей пресс-конференции подтвердил и глава государства Владимир Зеленский.
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Почему Украина созывает ТКГ и какое заявление сделали боевики:
- Украина созывает ТКГ, чтобы таким образом отреагировать на угрозы главаря так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника привести войска оккупантов в боевую готовность и отодвинуть линию разграничения.
- О таких своих намерениях Пасечник заявил утром 20 мая. Мол, на такие действия его подтолкнули обстрелы со стороны ВСУ.
- Пасечник обвинил украинских военных в обстреле ЛЭП "Михайловка – Коммунарская" и ремонтной бригады, которая там работала.
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