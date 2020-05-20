Украина просит ОБСЕ срочно созвать внеочередное заседание ТКГ: все подробности

Обвинения со стороны пророссийских боевиков в якобы обстрелах объектов энергетической инфраструктуры украинскими военными на Луганщине не соответствуют действительности. В следствии безосновательных заявлений оккупантов и их дальнейших действий Украина просит у ОБСЕ срочно созвать внеочередное заседание ТКГ.

Об этом сообщил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников в комментарии Интерфакс-Украина.

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В частности, он отметил, что заявления боевиков носят провокационный характер и являются абсолютно безосновательными.

С целью обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициирует проведение в неотложном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ в режиме видеоконференции,

– отметил Резников.

По его словам, украинская сторона уже обратилась к специальному представителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с просьбой проинформировать представителя российской делегации Бориса Грызлова об этой инициативе.

Резников отметил, что соответствующее обращение было подписано главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кучмой и направлено в ОБСЕ.

Ранее это во время своей пресс-конференции подтвердил и глава государства Владимир Зеленский.

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