Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

На Донбасі знову було гаряче: бойовики застосували гранатомети

-
Доба 20 травня на Донбасі: 20 ворожих обстрілів, 2 бійців поранено
Доба 20 травня на Донбасі: 20 ворожих обстрілів, 2 бійців поранено / ілюстративне фото

Впродовж минулої доби 20 травня проросійські війська на Донбасі здійснили 18 обстрілів по українських захисниках. Внаслідок ворожих дій двоє наших військових отримали поранення.

Противник вів обстріли з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

Важливо На Донбасі загинув полковник поліції, командир батальйону "Луганськ-1"

Окупанти, зокрема, здійснили 11 обстрілів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • противник обстрілював наші позиції неподалік Павлополя, Пісків, двічі поруч Кам'янки та Старогнатівки, а також чотири рази біля Богданівки, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
  • по околицях Красногорівки окупанти випустили 20 мін 120-го калібру.
  • з настанням темряви неподалік Мар'їнки загарбники задіяли снайперську зброю.

Ще 7 ворожих обстрілів зафіксовані у районі відповідальності угруповання "Північ":

  • поблизу Оріхового ворог відкривав вогонь із заборонених 120-міліметрових мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
  • неподалік населених пунктів Шуми та Новоолександрівка російські найманці використовували міномети 82 калібру.
  • захисників Південного загарбники двічі обстріляли, застосувавши 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а по околицях Кримського вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У штабі ООС повідомили, що впродовж доби двоє бійців отримали поранення. Втім у поліції ще вночі розповіли про загибель Сергія Губанова – командира батальйону "Луганськ-1".

Батальйон веде патрулювання уздовж лінії розмежування, а сам командир загинув під час виконання завдання командування ООС. Разом з ним ще троє бійців отримали осколкові поранення.

За даними розвідки, 20 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Україна – Росія Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Зеленський у стресі: експерт оцінив жести й міміку президента
20 травня , 22:47 Зеленський у стресі: експерт оцінив жести й міміку президента
Ярослав Голобородько
Рік після присяги Зеленського: аналіз від VoxCheck
20 травня , 22:14 Рік після присяги Зеленського: аналіз від VoxCheck
Євгенія Мазур
Ранковий ритуал, щоб зберегти молодість обличчя та шиї
17 травня , 14:38 Ранковий ритуал, щоб зберегти молодість обличчя та шиї
Лідія Цюпера