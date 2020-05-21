На Донбасі знову було гаряче: бойовики застосували гранатомети

Впродовж минулої доби 20 травня проросійські війська на Донбасі здійснили 18 обстрілів по українських захисниках. Внаслідок ворожих дій двоє наших військових отримали поранення.

Противник вів обстріли з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Окупанти, зокрема, здійснили 11 обстрілів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

противник обстрілював наші позиції неподалік Павлополя , Пісків , двічі поруч Кам'янки та Старогнатівки , а також чотири рази біля Богданівки , застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

, , двічі поруч та , а також чотири рази біля , застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. по околицях Красногорівки окупанти випустили 20 мін 120-го калібру.

окупанти випустили 20 мін 120-го калібру. з настанням темряви неподалік Мар'їнки загарбники задіяли снайперську зброю.

Ще 7 ворожих обстрілів зафіксовані у районі відповідальності угруповання "Північ":

поблизу Оріхового ворог відкривав вогонь із заборонених 120-міліметрових мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

ворог відкривав вогонь із заборонених 120-міліметрових мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. неподалік населених пунктів Шуми та Новоолександрівка російські найманці використовували міномети 82 калібру.

та російські найманці використовували міномети 82 калібру. захисників Південного загарбники двічі обстріляли, застосувавши 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а по околицях Кримського вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У штабі ООС повідомили, що впродовж доби двоє бійців отримали поранення. Втім у поліції ще вночі розповіли про загибель Сергія Губанова – командира батальйону "Луганськ-1".

Батальйон веде патрулювання уздовж лінії розмежування, а сам командир загинув під час виконання завдання командування ООС. Разом з ним ще троє бійців отримали осколкові поранення.

За даними розвідки, 20 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.