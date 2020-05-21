На Донбасі загинув полковник поліції, командир батальйону "Луганськ-1"

На Луганщині під час виконання завдання командування штабу Об'єднаних сил загинув командир батальйону поліції особливого призначення полковник Сергій Губанов. Ще троє бійців зазнали тяжких поранень.

Про загибель полковника Губанова та важкі осколкові поранення ще трьох бійців розповіла у фейсбуці пресслужба Національної поліції України.

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Що відомо про загибель комбата на Луганщині

Біля селища Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області загинув полковник поліції, трагедія сталася 20 травня приблизно о 21:30.

Загиблий – командир батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов.

Під час операції, яка призвела до загибелі полковника, ще троє бійців отримали тяжкі поранення . Зараз вони у лікарні під наглядом медиків.

. Зараз вони у лікарні під наглядом медиків. Усі обставини цієї трагічної події наразі не відомі, їх встановлюють.

Поліція Луганщини висловила щире співчуття родині Сергія Губанова, його рідним та близьким: "Світла пам’ять про легендарного комбата назавжди залишиться в наших серцях". Колектив 24 каналу приєднується до цих слів.

Комбат загинув біля Трьохізбенки на Луганщині: дивіться розташування на карті