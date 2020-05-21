На Донбассе погиб полковник полиции, командир батальона "Луганск-1"

На Луганщине во время выполнения задания командования штаба Объединенных сил погиб командир батальона полиции особого назначения полковник Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили тяжелые ранения.

О гибели полковника Губанова и тяжелые осколочные ранения еще трех бойцов рассказала в фейсбуке пресс-служба Национальной полиции Украины .

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Что известно о гибели комбата на Луганщине

У поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области погиб полковник полиции, трагедия произошла 20 мая примерно в 21:30.

Погибший – командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов.

Во время операции, которая привела к гибели полковника, еще трое бойцов получили тяжелые ранения . Сейчас они в больнице под наблюдением медиков.

Все обстоятельства этого трагического события пока не известны, их устанавливают.

Полиция Луганщины выразила искренние соболезнования семье Сергея Губанова, его родным и близким: " Светлая память о легендарном комбате навсегда останется в наших сердцах ". Коллектив 24 канала присоединяется к этим словам.