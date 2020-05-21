Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

На Донбассе погиб полковник полиции, командир батальона "Луганск-1"

- Читати новину українською
На Донбассе погиб командир батальона Луганск-1
На Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1" / НПУ

На Луганщине во время выполнения задания командования штаба Объединенных сил погиб командир батальона полиции особого назначения полковник Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили тяжелые ранения.

О гибели полковника Губанова и тяжелые осколочные ранения еще трех бойцов рассказала в фейсбуке пресс-служба Национальной полиции Украины.

В этот же день в Донбассе Российский снайпер подстрелил украинского бойца у Марьинки

Что известно о гибели комбата на Луганщине

  • У поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области погиб полковник полиции, трагедия произошла 20 мая примерно в 21:30.
  • Погибший – командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов.
  • Во время операции, которая привела к гибели полковника, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Сейчас они в больнице под наблюдением медиков.
  • Все обстоятельства этого трагического события пока не известны, их устанавливают.

Полиция Луганщины выразила искренние соболезнования семье Сергея Губанова, его родным и близким: "Светлая память о легендарном комбате навсегда останется в наших сердцах". Коллектив 24 канала присоединяется к этим словам.

Комбат погиб у Трехизбенки на Луганщине: смотрите расположение на карте

Автор: Олесь Друкач
Теги: Постраждалі Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Луганска Полиция Жертвы Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Главные новости 20 мая: год Зеленского и его пресс-конференция, ослабление карантина
20 мая , 20:53 Главные новости 20 мая: год Зеленского и его пресс-конференция, ослабление карантина
Емал Набі
Правда ли популизм: что Зеленский сказал о зарплатах, МВФ и дорогах
20 мая , 20:04 Правда ли популизм: что Зеленский сказал о зарплатах, МВФ и дорогах
Юлія Поскробок
Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи
17 мая , 14:44 Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи
Лідія Цюпера