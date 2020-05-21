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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Российский снайпер подстрелил украинского бойца у Марьинки, – ОС

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Война на Донбассе: последние новости
Война на Донбассе: последние новости / Иллюстративное фото (Shutterstock)

В штабе Объединенных сил рассказали о последних событиях на фронте: снайпер оккупантов попал в бойца ВСУ у Марьинки (к счастью, он жив), в общем известно о 14 обстрелах со стороны врага в течение 20 мая.

О раненом бойце и обстрелах

О ранении украинской бойца результате обстрела со стороны снайпера российско-оккупационных войск вблизи Марьинки рассказали вечером 20 мая во фейсбуке пресс-центра Объединенных сил.

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Воина оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь. Сейчас его состояние здоровья – удовлетворительное.

Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются,
– добавили в ОС.

В этот же день, как известно, враг на Донбассе не менее 14 раз обстреливал позиции ВСУ, часто используя запрещено минскими договоренностями вооружение. Во всех случаях преступную вооруженную активность удалось подавить огнем.

О безосновательных обвинениях ВСУ в обстрелах мирных объектов

Заметим, со стороны пророссийских боевиков часто звучали и звучат обвинения в том, что, мол, ВСУ обстреливают мирные объекты.

война
Оккупированные территории Донбасса и линия разграничения / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Постраждалі Оккупированные территории Новости Донецка Пророссийские боевики Трехсторонняя контактная группа Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Новости Украины
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