Российский снайпер подстрелил украинского бойца у Марьинки, – ОС

О ранении украинской бойца результате обстрела со стороны снайпера российско-оккупационных войск вблизи Марьинки рассказали вечером 20 мая во фейсбуке пресс-центра Объединенных сил.

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Воина оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь. Сейчас его состояние здоровья – удовлетворительное.

Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются, – добавили в ОС.

В этот же день, как известно, враг на Донбассе не менее 14 раз обстреливал позиции ВСУ, часто используя запрещено минскими договоренностями вооружение. Во всех случаях преступную вооруженную активность удалось подавить огнем.

О безосновательных обвинениях ВСУ в обстрелах мирных объектов

Заметим, со стороны пророссийских боевиков часто звучали и звучат обвинения в том, что, мол, ВСУ обстреливают мирные объекты.

В последние дни враг пытается обвинить украинцев в повреждении энергетической инфраструктуры на Луганщине.

В штабе ОС уверяют, что это не соответствует действительности .

Более того, из-за безосновательных заявлений оккупантов и их дальнейших действий Украина просит ОБСЕ срочно созвать внеочередное заседание ТКГ.