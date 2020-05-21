Российский снайпер подстрелил украинского бойца у Марьинки, – ОС
В штабе Объединенных сил рассказали о последних событиях на фронте: снайпер оккупантов попал в бойца ВСУ у Марьинки (к счастью, он жив), в общем известно о 14 обстрелах со стороны врага в течение 20 мая.
О раненом бойце и обстрелах
О ранении украинской бойца результате обстрела со стороны снайпера российско-оккупационных войск вблизи Марьинки рассказали вечером 20 мая во фейсбуке пресс-центра Объединенных сил.
Важно! Зеленский ответил боевику Пасичнику: Если по нам стреляют – мы ответим
Воина оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь. Сейчас его состояние здоровья – удовлетворительное.
Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются,
– добавили в ОС.
В этот же день, как известно, враг на Донбассе не менее 14 раз обстреливал позиции ВСУ, часто используя запрещено минскими договоренностями вооружение. Во всех случаях преступную вооруженную активность удалось подавить огнем.
О безосновательных обвинениях ВСУ в обстрелах мирных объектов
Заметим, со стороны пророссийских боевиков часто звучали и звучат обвинения в том, что, мол, ВСУ обстреливают мирные объекты.
- В последние дни враг пытается обвинить украинцев в повреждении энергетической инфраструктуры на Луганщине.
- В штабе ОС уверяют, что это не соответствует действительности.
- Более того, из-за безосновательных заявлений оккупантов и их дальнейших действий Украина просит ОБСЕ срочно созвать внеочередное заседание ТКГ.
Оккупированные территории Донбасса и линия разграничения / Инфографика 24 канала