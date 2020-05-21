Російський снайпер підстрелив українського бійця біля Мар'їнки, – ОС

Про поранення українського бійця внаслідок обстрілу з боку снайпера російсько-окупаційних військ поблизу Мар'їнки розповіли увечері 20 травня у фейсбуці пресцентру Об'єднаних сил.

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Воїна оперативно доправили до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу. Зараз його стан здоров’я – задовільний.

Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються, – додали в ОС.

Цього ж дня, як відомо, ворог на Донбасі щонайменше 14 разів обстрілював позиції ЗСУ, часто використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. У всіх випадках злочинну збройну активність вдалося подавити вогнем у відповідь.

Про безпідставні звинувачення ЗСУ в обстрілах мирних об'єктів

Зауважимо, з боку проросійських бойовиків часто лунали й лунають звинувачення в тому, що, мовляв, ЗСУ обстрілюють мирні об'єкти.

У останні дні ворог намагається звинуватити українців у пошкодженні енергетичної інфраструктури на Луганщині.

У штабі ОС запевняють, що це не відповідає дійсності.

Ба більше, через безпідставні заяви окупантів та їх подальші дії Україна просить в ОБСЄ терміново скликати позачергове засідання ТКГ.



Окуповані території Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу