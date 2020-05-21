Російський снайпер підстрелив українського бійця біля Мар'їнки, – ОС
У штабі Об'єднаних сил розповіли про останні події на фронті: снайпер окупантів влучив у бійця ЗСУ біля Мар'їнки (на щастя, він живий), загалом відомо про 14 обстрілів з боку ворога протягом 20 травня.
Про пораненого бійця й обстріли
Про поранення українського бійця внаслідок обстрілу з боку снайпера російсько-окупаційних військ поблизу Мар'їнки розповіли увечері 20 травня у фейсбуці пресцентру Об'єднаних сил.
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Воїна оперативно доправили до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу. Зараз його стан здоров’я – задовільний.
Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються,
– додали в ОС.
Цього ж дня, як відомо, ворог на Донбасі щонайменше 14 разів обстрілював позиції ЗСУ, часто використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. У всіх випадках злочинну збройну активність вдалося подавити вогнем у відповідь.
Про безпідставні звинувачення ЗСУ в обстрілах мирних об'єктів
Зауважимо, з боку проросійських бойовиків часто лунали й лунають звинувачення в тому, що, мовляв, ЗСУ обстрілюють мирні об'єкти.
- У останні дні ворог намагається звинуватити українців у пошкодженні енергетичної інфраструктури на Луганщині.
- У штабі ОС запевняють, що це не відповідає дійсності.
- Ба більше, через безпідставні заяви окупантів та їх подальші дії Україна просить в ОБСЄ терміново скликати позачергове засідання ТКГ.
Окуповані території Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу