На Донбассе снова горячо: боевики применили гранатометы
За прошедшие сутки 20 мая пророссийские войска на Донбассе совершили 18 обстрелов по украинским защитникам. В результате вражеских действий двое наших военных получили ранения.
Противник вів обстріли з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.
Важливо На Донбасі загинув полковник поліції, командир батальйону "Луганськ-1"
Окупанти, зокрема, здійснили 11 обстрілів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- противник обстрілював наші позиції неподалік Павлополя, Пісків, двічі поруч Кам'янки та Старогнатівки, а також чотири рази біля Богданівки, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
- по околицях Красногорівки окупанти випустили 20 мін 120-го калібру.
- з настанням темряви неподалік Мар'їнки загарбники задіяли снайперську зброю.
Ще 7 ворожих обстрілів зафіксовані у районі відповідальності угруповання "Північ":
- поблизу Оріхового ворог відкривав вогонь із заборонених 120-міліметрових мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- неподалік населених пунктів Шуми та Новоолександрівка російські найманці використовували міномети 82 калібру.
- захисників Південного загарбники двічі обстріляли, застосувавши 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а по околицях Кримського вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У штабі ООС повідомили, що впродовж доби двоє бійців отримали поранення. Втім у поліції ще вночі розповіли про загибель Сергія Губанова – командира батальйону "Луганськ-1".
Батальйон веде патрулювання уздовж лінії розмежування, а сам командир загинув під час виконання завдання командування ООС. Разом з ним ще троє бійців отримали осколкові поранення.
За даними розвідки, 20 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.