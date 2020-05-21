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На Донбассе снова горячо: боевики применили гранатометы

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Доба 20 травня на Донбасі: 20 ворожих обстрілів, 2 бійців поранено
Доба 20 травня на Донбасі: 20 ворожих обстрілів, 2 бійців поранено / ілюстративне фото

За прошедшие сутки 20 мая пророссийские войска на Донбассе совершили 18 обстрелов по украинским защитникам. В результате вражеских действий двое наших военных получили ранения.

Противник вів обстріли з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

Важливо На Донбасі загинув полковник поліції, командир батальйону "Луганськ-1"

Окупанти, зокрема, здійснили 11 обстрілів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • противник обстрілював наші позиції неподалік Павлополя, Пісків, двічі поруч Кам'янки та Старогнатівки, а також чотири рази біля Богданівки, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
  • по околицях Красногорівки окупанти випустили 20 мін 120-го калібру.
  • з настанням темряви неподалік Мар'їнки загарбники задіяли снайперську зброю.

Ще 7 ворожих обстрілів зафіксовані у районі відповідальності угруповання "Північ":

  • поблизу Оріхового ворог відкривав вогонь із заборонених 120-міліметрових мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
  • неподалік населених пунктів Шуми та Новоолександрівка російські найманці використовували міномети 82 калібру.
  • захисників Південного загарбники двічі обстріляли, застосувавши 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а по околицях Кримського вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У штабі ООС повідомили, що впродовж доби двоє бійців отримали поранення. Втім у поліції ще вночі розповіли про загибель Сергія Губанова – командира батальйону "Луганськ-1".

Батальйон веде патрулювання уздовж лінії розмежування, а сам командир загинув під час виконання завдання командування ООС. Разом з ним ще троє бійців отримали осколкові поранення.

За даними розвідки, 20 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

 

Автор: Василий Денисюк
Теги: Украина – Россия Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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