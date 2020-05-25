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Куратори та навчання в Ростові: як Росія контролює журналістів в ОРДЛО

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Контроль ФСБ Росії за ЗМІ та журналістами в ОРДЛО
Як бойовики формують суспільну думку на окупованому Донбасі

В СБУ 25 травня розповіли про інформаційну агресію в окупованих Донецьку та Луганську. Бо Усі ЗМІ, журналісти, фейкові органи влади та бізнес контролюються російським ФСБ.

Один із екскерівників пропагандистського каналу окупованої Горлівки розповів, як "навчають" журналістів в ОРДЛО. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Актуально Бойовики зобов'язали жителів окупованих територій оформляти "паспорти ДНР"

Бойовики вказують журналістам, про що і як саме вони мають писати. Контент в ОРДЛО – це неіснуючі успіхи "республік", приховування корупції та соціальних проблем,
– каже чоловік.

Як бойовики контролюють місцеві ЗМІ

  • За кожним каналом, радіо та видавництвом закріплений свій куратор. Донедавна цими процесами керував Олександр Казаков – ексрадник одного з ватажків бойовиків Олександра Захарченка.
  • Щомісяця усіх керівників ЗМІ та працівників так званого Міністерства інформації збирають на наради, які проводять росіяни.
  • Журналістам наголошують, що про реальну ситуацію в "республіках" писати суворо заборонено. Зокрема, не можна розповідати про закриття шахт, страйки, безгрошів'я, повальну корупцію та беззаконня.
  • Працівників ЗМІ відправляють до Ростова в Донський державний технічний університет, де їх вчать вести інформаційну війну всередині країни.
  • Від усіх ЗМІ вимагають постійні сюжети про нібито жахливу ситуацію в Україні, а матеріали перед випуском погоджують у "Мінінформі "ДНР"" куратори з Росії.

Зверніть увагу! Через постійний тиск з ОРДЛО масово втікають як посадовці, так і пересічні громадяни. Багато з них звертаються за допомогою до СБУ.

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України СБУ ФСБ Окуповані території ЗМІ Журналісти Медіа Війна на Донбасі Проросійські бойовики Новини політики
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