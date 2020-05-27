Окупанти били з гранатометів: де було найгарячіше на Донбасі минулої доби

Упродовж доби 26 травня проросійські бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Обстрілювали окупанти українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Найгарячіші точки

Усі обстріли сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Про це інформує пресцентр Об’єднаних сил у фейсбуці.

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Де та з чого бойовики обстрілювали українські позиції

Неподалік Водяного – з автоматичних станкових гранатометів.

– з автоматичних станкових гранатометів. На околицях Новомихайлівки та Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів.

та – зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Пищевика та двічі біля Мар’їнки – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Наші військовослужбовці чітко дали зрозуміти загарбникам, що такі злочинні дії без відповіді не залишаться. Прицільним вогнем українські оборонці змусили окупантів згорнути свою збройну активність,

– підкреслюють у штабі.

Чи були втрати

На жаль, внаслідок ворожого обстрілу щонайменше один український воїн загинув.

Щодо втрат бойовиків, за даними розвідки, українським військовим вдалося знищити одного та поранити щонайменше ще одного окупанта.

Ситуація доби 27 травня

Від початку поточної доби проросійські найманці бойову активність не проявляли.

На щастя, втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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