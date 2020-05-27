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Окупанти били з гранатометів: де було найгарячіше на Донбасі минулої доби

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Як минула доба 26 травня на Донбасі
Як минула доба 26 травня на Донбасі / Joinfo

Упродовж доби 26 травня проросійські бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Обстрілювали окупанти українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Найгарячіші точки

Усі обстріли сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Про це інформує пресцентр Об’єднаних сил у фейсбуці.

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Де та з чого бойовики обстрілювали українські позиції

  • Неподалік Водяного – з автоматичних станкових гранатометів.
  • На околицях Новомихайлівки та Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Пищевика та двічі біля Мар’їнки – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Наші військовослужбовці чітко дали зрозуміти загарбникам, що такі злочинні дії без відповіді не залишаться. Прицільним вогнем українські оборонці змусили окупантів згорнути свою збройну активність,
– підкреслюють у штабі.

Чи були втрати 

На жаль, внаслідок ворожого обстрілу щонайменше один український воїн загинув.

Щодо втрат бойовиків, за даними розвідки, українським військовим вдалося знищити одного та поранити щонайменше ще одного окупанта.

Ситуація доби 27 травня 

  • Від початку поточної доби проросійські найманці бойову активність не проявляли.
  • На щастя, втрат серед українських захисників немає.
  • Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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Деталі про добу 24 травня

  • Проросійські найманці 12 разів порушували режим припинення вогню.
  • Обстріли відбувалися в районах відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Схід" і "Північ".
  • На щастя, втрат серед українських захисників немає.
  • За даними розвідки, 24 травня воїни Об’єднаних сил знищили двох російських окупантів та щонайменше двох поранили.
Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Новини України Жертви Окуповані території Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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