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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

За добу українські захисники знищили двох бойовиків та щонайменше двох поранили

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Доба на Донбасі 24 травня
Доба на Донбасі 24 травня / dw.com

Впродовж 24 травня війська окупанта 12 разів порушили режим припинення вогню. Стріляли зі забороненої мінськими домовленостями зброї. На щастя, українські військові не постраждали. Однак, за даними розвідки, бійці Об’єднаних сил знищили двох російських окупантів та щонайменше двох поранили.

Противник гатив із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

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Українські воїни дали гідну відсіч окупантам.

Де та з якої зброї стріляв ворог

  • біля Кам’янки з напрямку окупованої Василівки – з 122-міліметрових артилерійських систем;
  • поруч з Авдіївкою – з мінометів 82-го калібру, а також ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • поблизу Красногорівки – з 82-міліметрових мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • у сторону Новотроїцького та тричі біля Старогнатівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • біля Водяного – 120 та 82 міліметрів;
  • неподалік Оріхового – з мінометів 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поблизу Новолуганського від окупованого селища Байрак – зі ствольної артилерії 122 калібру, а також з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

На щастя, втрат серед українських захисників немає. За даними розвідки, 24 травня воїни Об’єднаних сил знищили двох російських окупантів та щонайменше двох поранили.

Від початку доби 25 травня збройні формування РФ біля населеного пункту Піски відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Мар’їнки – зі станкових протитанкових гранатометів. Втрат немає. Випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксували.

Зверніть увагу! Війська окупанта щодня порушують режим припинення вогню. Загалом від початку 2020 року на Донбасі загинув вже 52 військових. З їхніми іменами та історіями можна ознайомитися за посиланням.

карта окупованих територій
Окуповані території Донбасу та лінія розмежування / Інфографіка 24 каналу

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Операція Об'єднаних сил Новини Росії Україна – Росія Проросійські бойовики Війна на Донбасі Окуповані території Новини України
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