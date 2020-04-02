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      У Збройних силах зафіксували перший випадок коронавірусу

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      У Збройний силах перший випадок коронавірусу / GettyImages

      Підтвердили перший випадок захворювання на COVID-19 серед військових. Недугу виявили у лікарки Хмельницького військового шпиталю.

      Наразі її стан задовільний, і вона перебуває у Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.

      Важливо Військових на Донбасі перевіряють на коронавірус: результати тестів

      З кінця березня вона перебувала на амбулаторному лікуванні через ГРВІ. Однак, 1 квітня її стан погіршився, її госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом пневмонія. Того ж дня тести підтвердили у неї наявність COVID-19.

      Новина доповнюється...

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Лікарня Збройні сили України Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
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