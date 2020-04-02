У Збройних силах зафіксували перший випадок коронавірусу
Підтвердили перший випадок захворювання на COVID-19 серед військових. Недугу виявили у лікарки Хмельницького військового шпиталю.
Наразі її стан задовільний, і вона перебуває у Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.
Важливо Військових на Донбасі перевіряють на коронавірус: результати тестів
З кінця березня вона перебувала на амбулаторному лікуванні через ГРВІ. Однак, 1 квітня її стан погіршився, її госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом пневмонія. Того ж дня тести підтвердили у неї наявність COVID-19.
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