У Збройних силах зафіксували перший випадок коронавірусу

Підтвердили перший випадок захворювання на COVID-19 серед військових. Недугу виявили у лікарки Хмельницького військового шпиталю.

Наразі її стан задовільний, і вона перебуває у Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.

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З кінця березня вона перебувала на амбулаторному лікуванні через ГРВІ. Однак, 1 квітня її стан погіршився, її госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом пневмонія. Того ж дня тести підтвердили у неї наявність COVID-19.

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