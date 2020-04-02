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      В Вооруженных силах зафиксировали первый случай коронавируса

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      В Вооруженных силах первый случай коронавируса / GettyImages

      Подтвердили первый случай заболевания COVID-19 среди военных. Болезнь обнаружили у врача Хмельницкого военного госпиталя.

      Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

      Важно Военных на Донбассе проверяют на коронавирус: результаты тестов

      Новость дополняется…

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости политики Операция Объединенных сил Новости Здоровье Больница Вооруженные силы Украины Коронавирус в Украине Новости Украины
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