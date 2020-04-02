В Вооруженных силах зафиксировали первый случай коронавируса
Подтвердили первый случай заболевания COVID-19 среди военных. Болезнь обнаружили у врача Хмельницкого военного госпиталя.
Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.
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