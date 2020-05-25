За сутки украинские защитники уничтожили двух боевиков и по меньшей мере двух ранили

В течение 24 мая войска оккупанта 12 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. К счастью, украинские военные не пострадали. Однако, по данным разведки, бойцы Объединенных сил уничтожили двух российских оккупантов и, по меньшей мере, двух ранили.

Противник стрелял из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибров 120 и 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает в фейсбуке штаб ООС.

Читайте также Коронавирус в ВСУ: за сутки количество больных значительно возросло

Украинские воины дали достойный отпор оккупантам.

Где и из какого оружия стрелял враг

возле Каменки с направления оккупированной Васильевки-из 122-миллиметровых артиллерийских систем;

рядом с Авдіївкою – из минометов 82-го калибра, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки – из 82-миллиметровых минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в сторону Новотроицкого и трижды у Старогнатовки-из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Водяного – 120 и 82 миллиметров;

неподалеку Орехов – из минометов 120 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганського от оккупированного поселка Байрак – из ствольной артиллерии 122 калибра, а также из минометов 120-го и 82-го калибров.

К счастью, потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки, 24 мая воины Объединенных сил уничтожили двух российских оккупантов и, по меньшей мере, двух ранили.

От начала суток 25 мая вооруженные формирования РФ возле населенного пункта Пески открыли огонь из минометов 120-го калибра, а возле Марьинки – со станковых противотанковых гранатометов. Потерь нет. Случаев заболевания коронавирус среди личного состава Объединенных сил не зафиксировали.

Обратите внимание! Войска оккупанта ежедневно нарушают режим прекращения огня. Всего с начала 2020 года на Донбассе погиб уже 52 военных. С их именами и историями можно ознакомиться по ссылке.

Оккупированные территории Донбасса и линия разграничения / Инфографика 24 канала