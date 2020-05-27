Оккупанты били из гранатометов: где было жарче всего на Донбассе за прошедшие сутки
В течение суток 26 мая пророссийские боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Самые горячие точки
Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом информирует пресс-центр Объединенных сил в фейсбуке.
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Где и из чего боевики обстреливали украинские позиции
- Неподалеку Водяного – из автоматических станковых гранатометов.
- В окрестностях Новомихайловки и Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Пищевика и дважды возле Марьинки – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Наши военнослужащие четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность,
– подчеркивают в штабе.
Были ли потери
К сожалению, в результате вражеского обстрела по меньшей мере один украинский военный погиб.
Относительно потерь боевиков, по данным разведки, украинским военным удалось уничтожить одного и ранить по меньшей мере еще одного оккупанта.
Ситуация суток 27 мая
- С начала текущих суток пророссийские наемники боевую активность не проявляли.
- К счастью, потерь среди украинских защитников нет.
- Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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