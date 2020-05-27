Оккупанты били из гранатометов: где было жарче всего на Донбассе за прошедшие сутки

В течение суток 26 мая пророссийские боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Самые горячие точки

Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом информирует пресс-центр Объединенных сил в фейсбуке.

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Где и из чего боевики обстреливали украинские позиции

Неподалеку Водяного – из автоматических станковых гранатометов.

– из автоматических станковых гранатометов. В окрестностях Новомихайловки и Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов.

– из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Пищевика и дважды возле Марьинки – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наши военнослужащие четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность,

– подчеркивают в штабе.

Были ли потери

К сожалению, в результате вражеского обстрела по меньшей мере один украинский военный погиб.

Относительно потерь боевиков, по данным разведки, украинским военным удалось уничтожить одного и ранить по меньшей мере еще одного оккупанта.

Ситуация суток 27 мая

С начала текущих суток пророссийские наемники боевую активность не проявляли.

К счастью, потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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