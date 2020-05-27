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Оккупанты били из гранатометов: где было жарче всего на Донбассе за прошедшие сутки

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Как прошли сутки 26 мая на Донбассе
Как прошли сутки 26 мая на Донбассе / Joinfo

В течение суток 26 мая пророссийские боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Самые горячие точки

Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом информирует пресс-центр Объединенных сил в фейсбуке.

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Где и из чего боевики обстреливали украинские позиции

  • Неподалеку Водяного – из автоматических станковых гранатометов.
  • В окрестностях Новомихайловки и Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Пищевика и дважды возле Марьинки – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наши военнослужащие четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность,
– подчеркивают в штабе.

Были ли потери

К сожалению, в результате вражеского обстрела по меньшей мере один украинский военный погиб.

Относительно потерь боевиков, по данным разведки, украинским военным удалось уничтожить одного и ранить по меньшей мере еще одного оккупанта.

Ситуация суток 27 мая 

  • С начала текущих суток пророссийские наемники боевую активность не проявляли.
  • К счастью, потерь среди украинских защитников нет.
  • Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Обратите внимание Украинские бойцы попали под обстрел боевиков вблизи Водяного

Детали о сутках 24 мая

  • Пророссийские наемники 12 раз нарушали режим прекращения огня.
  • Обстрелы происходили в районах ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север".
  • К счастью, потерь среди украинских защитников нет.
  • По данным разведки, 24 мая военные Объединенных сил уничтожили двоих российских оккупантов и по меньшей мере двоих ранили​.

 

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Жертвы Оккупированные территории Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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