Украинские бойцы попали под обстрел боевиков вблизи Водяного
Войска оккупанта 26 мая один раз нарушили режим прекращения огня. Боевики били в сторону украинских позиций возле Водяного в Донецкой области. К счастью, бойцы Объединенных сил не пострадали.
Боевики обстреляли Водяное
Враг атаковал позиции оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Водяного, стреляли из автоматических станковых гранатометов, сообщили в фейсбуке ООС.
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В ответ из имеющихся огневых средств наши воины открыли огонь для прекращения агрессивных действий противника, – говорится в сообщении.
В штабе заверили, что украинские защитники и в дальнейшем готовы реагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков.
К счастью, потерь среди военных ВСУ нет.
К слову, на участках разведение сил №1, №2 и №3 боевики придерживались режима тишины.
Обратите внимание! Боевики 25 мая открыли огонь по позициям украинских пограничников. Сотрудники ГНСУ выполняли задачи по открытию гуманитарного дорожного коридора Донецк – Курахово.
Сутки на Донбассе 25 мая: основное
- Вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
- По данным разведки, украинские военные ранили четырех боевиков.
- Враг стрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Карта оккупированных украинских территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала