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Украинские бойцы попали под обстрел боевиков вблизи Водяного

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Українські бійці потрапили під обстріл бойовиків поблизу Водяного
Українські бійці потрапили під обстріл бойовиків поблизу Водяного / dyvys.info

Войска оккупанта 26 мая один раз нарушили режим прекращения огня. Боевики били в сторону украинских позиций возле Водяного в Донецкой области. К счастью, бойцы Объединенных сил не пострадали.

Боевики обстреляли Водяное

Враг атаковал позиции оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Водяного, стреляли из автоматических станковых гранатометов, сообщили в фейсбуке ООС.

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В ответ из имеющихся огневых средств наши воины открыли огонь для прекращения агрессивных действий противника, – говорится в сообщении.

В штабе заверили, что украинские защитники и в дальнейшем готовы реагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков.

К счастью, потерь среди военных ВСУ нет.

К слову, на участках разведение сил №1, №2 и №3 боевики придерживались режима тишины.

Обратите внимание! Боевики 25 мая открыли огонь по позициям украинских пограничников. Сотрудники ГНСУ выполняли задачи по открытию гуманитарного дорожного коридора Донецк – Курахово.

Сутки на Донбассе 25 мая: основное

  • Вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
  • По данным разведки, украинские военные ранили четырех боевиков.
  • Враг стрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

карта окупованих територій
Карта оккупированных украинских территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала

Теги: Новости Украины
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