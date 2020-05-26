Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

На Донбассе среди наших без потерь, а вот четверо оккупантов пострадали

- Читати новину українською
Зведення ООС за добу
Зведення ООС за добу / Фото 24 каналу

По данным разведки 26 мая наши воины ранили четырех пророссийских боевиков из рядов врага. В то же время за минувшие сутки ни один воин Вооруженных сил Украины не пострадал.

Оккупант продолжает бить из запрещенного оружия, пренебрегая всеми договоренностями. За минувшие сутки вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня, сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил в фейсбуке.

Днем ранее Украинские бойцы с ювелирной точностью эффектно уничтожили позицию боевиков – видео

Где стрелял враг за прошедшие сутки

В районе ответственности группировки "Восток" противник обстрелял позиции ВСУ 14 раз:

  • неподалеку Песков оккупанты вели огонь из 120-миллиметровых минометов;
  • трижды за минувшие сутки под обстрелы из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские защитники неподалеку Богдановки;
  • дважды враг провоцировал воинов в районе Павлополя, используя при этом ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты;
  • окрестности Авдеевки противник дважды обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
  • защитников Березового оккупанты провоцировали гранатометами и крупнокалиберными пулеметами;
  • рядом с Марьинкой утром и вечером агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов;
  • возле Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов.
  • заметна огневая активность российских наемников была в районе Водяного. Здесь противник применил минометы калибра 82 миллиметра, вооружения БМП, автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 обстрела

  • неподалеку населенных пунктов Орехово и Луганское противник вел огонь из минометов калибра 120 миллиметров.

Кто из оккупантов пострадал за мину сутки

На телеграмм-канале Анатолий Штирлиц появились уточненные данные по потерям врага. Отмечено, что они получили травмы (так называемые "трехсотые" – 24 канал), и к каким подразделениям незаконных реформирований относятся.

  • 1 враг из 3-й Отдельной Мотострелковой Бригады "Беркут";
  • 2 боевика из 9-го отдельного полка морской пехоты;
  • 1 из 11-ого отдельного мотострелкового полка "Восток".

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе АТО Операция Объединенных сил
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Изнасилование в Кагарлыке: полиция привлекает как борцов с преступностью, так и садистов
25 мая , 22:00 Изнасилование в Кагарлыке: полиция привлекает как борцов с преступностью, так и садистов
Анна Маляр
Смерть нардепа Давыденко: есть ли связь с коррупцией
25 мая , 19:39 Смерть нардепа Давыденко: есть ли связь с коррупцией
Ярослав Голобородько
Сочный бургер с аджикой и беконом: рецепт фаст-фуда в домашних условиях
25 мая , 11:05 Сочный бургер с аджикой и беконом: рецепт фаст-фуда в домашних условиях