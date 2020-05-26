На Донбассе среди наших без потерь, а вот четверо оккупантов пострадали

По данным разведки 26 мая наши воины ранили четырех пророссийских боевиков из рядов врага. В то же время за минувшие сутки ни один воин Вооруженных сил Украины не пострадал.

Оккупант продолжает бить из запрещенного оружия, пренебрегая всеми договоренностями. За минувшие сутки вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня, сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил в фейсбуке. Днем ранее Украинские бойцы с ювелирной точностью эффектно уничтожили позицию боевиков – видео Где стрелял враг за прошедшие сутки В районе ответственности группировки "Восток" противник обстрелял позиции ВСУ 14 раз: неподалеку Песков оккупанты вели огонь из 120-миллиметровых минометов;

трижды за минувшие сутки под обстрелы из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские защитники неподалеку Богдановки;

дважды враг провоцировал воинов в районе Павлополя, используя при этом ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты;

окрестности Авдеевки противник дважды обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

защитников Березового оккупанты провоцировали гранатометами и крупнокалиберными пулеметами;

рядом с Марьинкой утром и вечером агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов;

возле Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов.

заметна огневая активность российских наемников была в районе Водяного. Здесь противник применил минометы калибра 82 миллиметра, вооружения БМП, автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 обстрела неподалеку населенных пунктов Орехово и Луганское противник вел огонь из минометов калибра 120 миллиметров. Кто из оккупантов пострадал за мину сутки На телеграмм-канале Анатолий Штирлиц появились уточненные данные по потерям врага. Отмечено, что они получили травмы (так называемые "трехсотые" – 24 канал), и к каким подразделениям незаконных реформирований относятся. 1 враг из 3-й Отдельной Мотострелковой Бригады "Беркут";

2 боевика из 9-го отдельного полка морской пехоты;

1 из 11-ого отдельного мотострелкового полка "Восток".