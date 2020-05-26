На Донбасі серед наших без втрат, а от четверо окупантів постраждали

За даними розвідки 26 травня наші воїни поранили чотирьох проросійських бойовиків із лав ворога. Водночас за минулу добу жоден воїн Збройних сил України не постраждав.

Окупант продовжує гатити із забороненої зброї, нехтуючи усіма домовленостями. Минулої доби збройні формування 16 разів порушили режим припинення вогню, повідомляють у пресцентрі Операції об'єднаних сил у фейсбуці.

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Де стріляв ворог минулої доби

В районі відповідальності угруповання "Схід" противник обстріляв позиції ЗСУ 14 разів: неподалік Пісків окупанти вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів;

окупанти вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів; тричі впродовж минулої доби під обстріли з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї потрапили українські захисники неподалік Богданівки;

двічі ворог провокував воїнів у районі Павлополя, використовуючи при цьому ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння бойової машини піхоти;

використовуючи при цьому ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння бойової машини піхоти; околиці Авдіївки противник двічі обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї,

противник двічі обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, оборонців Березового окупанти провокували гранатометами і великокаліберними кулеметами;

окупанти провокували гранатометами і великокаліберними кулеметами; поруч Мар’їнки вранці і ввечері агресор вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів;

вранці і ввечері агресор вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів; біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

– з великокаліберних кулеметів. помітна вогнева активність російських найманців була у районі Водяного. Тут противник застосував міномети калібру 82 міліметри, озброєння БМП, автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 2 обстріли неподалік населених пунктів Оріхове та Луганське противник вів вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів.

Хто з окупантів постраждав за мину добу

На телеграм-каналі Анатолий Штирлиц з'явилися уточнені дані щодо втрат ворога. Зазначено, що вони отримали травми (так звані "трьохсоті" – 24 канал), і до яких підрозділів незаконних реформувань належать.