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Ювелірна точність: українські бійці ефектно знищили позицію бойовиків – відео

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Українські військові знищили позицію бойовиків - відео
ЗСУ знищили позицію окупантів на Донбасі / Скриншот з відео

54 механізована бригада ЗСУ імені гетьмана Івана Мазепи знищила позицію бойовиків на Донбасі. Де саме і як це трапилось наразі невідомо.

Відео опублікував у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами саме з цієї точки окупанти гатили по українських бійцях.

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Працює "54-ка". Подавляє позиції бойовиків, з яких ведеться обстріл українських військових. Фронтовою мовою, така вражаюча точність називається "ювелірною", 
– написав Андрій Цаплієнко.

Інформації щодо втрат з боку бойовиків наразі немає.

Зверніть увагу!  54-та окрема механізована бригада нещодавно отримала почесне найменування "імені гетьмана Івана Мазепи" – Гетьмана Війська Запорозького.

Знищення українськими військовими позиції бойовиків: дивіться відео

Скільки військових і яку зброю окупанти мають на Донбасі? На окупованому Донбасі перебуває понад 2 тисячі кадрових російських офіцерів. Загалом кількість окупаційних військ сягає 35 тисяч найманців.

Також бойовики застосовують проти українських захисників танки, самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", 82-міліметрові міномети 2Б9 "Волошка", великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, броньовані бойові машини тощо.

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Окуповані території Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Війна на Донбасі Збройні сили України
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