Ювелірна точність: українські бійці ефектно знищили позицію бойовиків – відео
54 механізована бригада ЗСУ імені гетьмана Івана Мазепи знищила позицію бойовиків на Донбасі. Де саме і як це трапилось наразі невідомо.
Відео опублікував у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами саме з цієї точки окупанти гатили по українських бійцях.
До теми Українські бійці знищили вантажівку, яка везла зброю бойовикам: потужне відео
Працює "54-ка". Подавляє позиції бойовиків, з яких ведеться обстріл українських військових. Фронтовою мовою, така вражаюча точність називається "ювелірною",
– написав Андрій Цаплієнко.
Інформації щодо втрат з боку бойовиків наразі немає.
Зверніть увагу! 54-та окрема механізована бригада нещодавно отримала почесне найменування "імені гетьмана Івана Мазепи" – Гетьмана Війська Запорозького.
Знищення українськими військовими позиції бойовиків: дивіться відео
Скільки військових і яку зброю окупанти мають на Донбасі? На окупованому Донбасі перебуває понад 2 тисячі кадрових російських офіцерів. Загалом кількість окупаційних військ сягає 35 тисяч найманців.
Також бойовики застосовують проти українських захисників танки, самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", 82-міліметрові міномети 2Б9 "Волошка", великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, броньовані бойові машини тощо.