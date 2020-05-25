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Ювелирная точность: украинские бойцы эффектно уничтожили позицию боевиков – видео

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Украинские военные уничтожили позицию боевиков - видео
ЗСУ знищили позицію окупантів на Донбасі / Скриншот з відео

54 механизированная бригада ВСУ имени гетмана Ивана Мазепы уничтожила позиции боевиков на Донбассе. Где именно и как это случилось, пока неизвестно.

Видео опубликовал в своем телеграмм-канале журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, именно с этой точки оккупанты били по украинским бойцам.

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Работает "54-ка". Подавляет позиции боевиков, с которых ведется обстрел украинских военных. На фронтовом языке, такая впечатляющая точность называется "ювелирной",
– написал Андрей Цаплиенко.

Информации о потерях со стороны боевиков пока нет.

Обратите внимание! 54-я отдельная механизированная бригада недавно получила почетное наименование "имени гетмана Ивана Мазепы – Гетмана Войска Запорожского.

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Сколько военных и какое оружие оккупанты имеют на Донбассе?На оккупированном Донбассе находятся более 2 тысяч кадровых российских офицеров. В целом количество оккупационных войск достигает 35 тысяч наемников.

Также боевики применяют против украинских защитников танки, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 82-миллиметровые минометы 2Б9 "Василёк", крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, боевые машины и прочее.

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
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