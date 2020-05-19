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Украинские бойцы уничтожили грузовик, который вез оружие боевикам: мощное видео

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Военные ВСУ уничтожили грузовик, который вез оружие боевикам
Українські військові знищили вантажівку бойовиків / Скріншот

Украинские военные провели еще одну мощную спецоперацию на Донбассе. Боевая группа К-2 54-й отдельной механизированной бригады уничтожила грузовой автомобиль оккупантов, который доставлял им боеприпасы.

Як і де бійці ЗСУ знищили техніку окупантів

Підконтрольні Росії бойовики почали частіше обстрілювати передові й тилові позиції українських захисників на донецькому напрямку. Тоді розвідники почали з'ясовувати, звідки в окупантів з'явилися боєприпаси.

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Було зрозуміло, що у них з'явилися боєприпаси. Але хто і як їх підвозить – не зрозуміло. До справи взялися розвідники. За допомогою БПЛА та інших засобів розвідки була встановлена позиція та вантажний військовий автомобіль "УРАЛ", який підвозив небезпечні подарункм "мишебратам",
– відзначили бійці.

Згодом під час одного з ворожих обстрілів військові ЗСУ відкрили у відповідь вогонь з мінометів, калібр яких не перевищує 73-міліметри. У результаті бійцям вдалося знищити вантажний автомобіль окупантів і перекрити їм постачання боєприпасів.

Українські бійці потужним ударом знищили техніку бойовиків: відео

 

Скільки військових і яку зброю Росія має на Донбасі

  • На окупованому Донбасі постійно перебуває понад 2 тисячі кадрових російських офіцерів. Загалом чисельність військ окупанта сягає до 35 тисяч найманців.
  • Також бойовики застосовують проти українських захисників таку зброю: танки, самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", 82-міліметрові міномети 2Б9 "Волошка", великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, броньовані бойові машини тощо.

окупований донбас
Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталья Боднар
Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Вооруженные силы Украины Оружие Война на Донбассе
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