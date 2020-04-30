На оккупированном Донбассе постоянно находятся более двух тысяч кадровых российских офицеров
Все высшее военное руководство оккупационных российских войск состоит из кадровых офицеров РФ. На оккупированной части Украины их более двух тысяч.
Такие данные озвучил командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко в интервью Укринформу.
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По его словам, генштаб вооруженных сил РФ сформировал два армейских корпуса на временно оккупированных территориях – 1-ый (Донецк) и 2-й (Луганск). Их численное количество – более 35 тысяч человек. А они подчинены 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.
"Основу руководящего и командного состава полков, бригад и штабов армейских корпусов составляют кадровые офицеры и генералы ВС РФ, которые на ротационной основе командируются к временно оккупированным территориям Украины. Сегодня на оккупированной части Донбасса находятся более двух тысяч кадровых российских офицеров", – отметил Владимир Кравченко.
В то же время должности рядового, сержантского состава и командиров тактического звена комплектуются преимущественно местными жителями и наемниками из России.
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Он также отметил, что сюда не входят те "силовые ведомства", которые подчиняются российским МВД и ФСБ. Следовательно численность российских оккупационных войск значительно больше.
Владимир Кравченко также напомнил, что Россия использует оккупированный Донбасс как полигон для испытания своего новейшего оружия. Наиболее широко опробуются комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, беспилотные летательные аппараты, системы наведения высокоточного оружия, наземные станции артиллерийской разведки, защищенные средства цифровой связи, тактическое снаряжение и снайперское оружие.
Украина имеет достаточно захваченных образцов такого оружия, которое стоит на вооружении только российской армии.
Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях