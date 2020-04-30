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      На оккупированном Донбассе постоянно находятся более двух тысяч кадровых российских офицеров

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      Российские офицеры на Донбассе
      Российские офицеры на Донбассе / Politeka

      Все высшее военное руководство оккупационных российских войск состоит из кадровых офицеров РФ. На оккупированной части Украины их более двух тысяч.

      Такие данные озвучил командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко в интервью Укринформу.

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      По его словам, генштаб вооруженных сил РФ сформировал два армейских корпуса на временно оккупированных территориях – 1-ый (Донецк) и 2-й (Луганск). Их численное количество – более 35 тысяч человек. А они подчинены 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

      "Основу руководящего и командного состава полков, бригад и штабов армейских корпусов составляют кадровые офицеры и генералы ВС РФ, которые на ротационной основе командируются к временно оккупированным территориям Украины. Сегодня на оккупированной части Донбасса находятся более двух тысяч кадровых российских офицеров", – отметил Владимир Кравченко.

      В то же время должности рядового, сержантского состава и командиров тактического звена комплектуются преимущественно местными жителями и наемниками из России.

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      Он также отметил, что сюда не входят те "силовые ведомства", которые подчиняются российским МВД и ФСБ. Следовательно численность российских оккупационных войск значительно больше.

      Владимир Кравченко также напомнил, что Россия использует оккупированный Донбасс как полигон для испытания своего новейшего оружия. Наиболее широко опробуются комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, беспилотные летательные аппараты, системы наведения высокоточного оружия, наземные станции артиллерийской разведки, защищенные средства цифровой связи, тактическое снаряжение и снайперское оружие.

      Украина имеет достаточно захваченных образцов такого оружия, которое стоит на вооружении только российской армии.


      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях
       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Владимир Кравченко Война на Донбассе
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