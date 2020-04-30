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      Отомстили за обстрелы: украинские военные уничтожили автомобиль лидера боевиков – видео

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      Уничтожение автомобиля боевиков
      Уничтожение автомобиля боевиков / Кадр из видео

      На нарушение режима прекращения огня и обстрелов мирного населения со стороны российских оккупационных войск, украинские военные дают адекватный ответ.

      Среди них – уничтожение командирского внедорожника одного из подразделений боевиков точным попаданием ракеты, видео которого опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

      К слову Украинские военные уничтожили российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили

      По его словам, на видео опубликовано, как бойцы 30 ОМБр стреляют по автомобилю боевиков из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

      На этом же видео видно момент попадания ракеты, а также как от места взрыва убегает человек.

      Видео уничтожения командирского автомобиля боевиков (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

      "Они не будут молча смотреть, как их безнаказанно убивают. Это ответ на обстрел Золотого-4, где "ЛНРовцы" накрыли три дома мирных. Рядом с этим участком от осколка снаряда погиб молодой украинский боец", – написал Андрей Цаплиенко.

      28 апреля в результате вражеского обстрела погиб боец 93-й ОМБр Алексей Лисин. Он погиб, находясь на боевом посту.

      Напомним, В 2020 году на Донбассе погибли 48 военных: поименный список

      Он отметил, что для проведения этой операции понадобилось активное взаимодействие нескольких подразделений.

      "В течение нескольких лет на этом участке фронта вражеские "птуристы" (операторы ПТУР, – прим. 24 канала) расстреляли не одну украинскую военную машину. Ребята из "тридцатки", похоже, изменили ситуацию в свою пользу", – отметил Андрей Цаплиенко.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе
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