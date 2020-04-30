Отомстили за обстрелы: украинские военные уничтожили автомобиль лидера боевиков – видео

На нарушение режима прекращения огня и обстрелов мирного населения со стороны российских оккупационных войск, украинские военные дают адекватный ответ.

Среди них – уничтожение командирского внедорожника одного из подразделений боевиков точным попаданием ракеты, видео которого опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

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По его словам, на видео опубликовано, как бойцы 30 ОМБр стреляют по автомобилю боевиков из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

На этом же видео видно момент попадания ракеты, а также как от места взрыва убегает человек.

Видео уничтожения командирского автомобиля боевиков (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

"Они не будут молча смотреть, как их безнаказанно убивают. Это ответ на обстрел Золотого-4, где "ЛНРовцы" накрыли три дома мирных. Рядом с этим участком от осколка снаряда погиб молодой украинский боец", – написал Андрей Цаплиенко.

28 апреля в результате вражеского обстрела погиб боец 93-й ОМБр Алексей Лисин. Он погиб, находясь на боевом посту.

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Он отметил, что для проведения этой операции понадобилось активное взаимодействие нескольких подразделений.

"В течение нескольких лет на этом участке фронта вражеские "птуристы" (операторы ПТУР, – прим. 24 канала) расстреляли не одну украинскую военную машину. Ребята из "тридцатки", похоже, изменили ситуацию в свою пользу", – отметил Андрей Цаплиенко.