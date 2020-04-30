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      Помстилися за обстріли: як українські військові знищили автомобіль лідера бойовиків – відео

      - Читать новость на русском
      Постріл з ПТРК
      Постріл з ПТРК / Hyser

      На порушення режиму припинення вогню та обстрілу мирного населення зі сторони російських окупаційних військ українські військові дають адекватну відповідь.

      Серед них – знищення командирського позашляховика одного з підрозділів бойовиків точним влучанням ракети, відео якого опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

      До слова Українські військові знищили російського окупанта та щонайменше двох поранили

      За його словами, на відео опубліковано, як бійці 30 ОМБр стріляють по автомобілю бойовиків з протитанкової керованої ракети (ПТКР).

      На цьому ж відео видно момент влучання ракети, а також як від місця вибуху втікає людина.

      Відео знищення командирського автомобіля бойовиків (обережно, ненормативна лексика, 18+)

      "Вони не будуть мовчки дивитися, як їх безкарно вбивають. Це відповідь на обстріл Золотого-4, де "ЛНРівці" накрили три будинки мирних. Поруч з цією ділянкою від осколка снаряду загинув молодий український боєць", – написав Андрій Цаплієнко.

      28 квітня внаслідок ворожого обстрілу загинув боєць 93-ї ОМБр Олексій Лісін. Він загинув, перебуваючи на бойовому посту.

      Нагадаємо У 2020 році на Донбасі загинули 48 військових: поіменний список

      Він відзначив, що для проведення цієї операції знадобилася активна взаємодія кількох підрозділів.

      "Протягом кількох років на цій ділянці фронту ворожі "птурісти" (оператори ПТРК, – 24 канал) розстріляли не одну українську військову автівку. Хлопці з "тридцятки", схоже, змінили ситуацію на свою користь", – відзначив Андрій Цаплієнко.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Новини України Війна на Донбасі
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