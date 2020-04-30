Помстилися за обстріли: як українські військові знищили автомобіль лідера бойовиків – відео

На порушення режиму припинення вогню та обстрілу мирного населення зі сторони російських окупаційних військ українські військові дають адекватну відповідь.

Серед них – знищення командирського позашляховика одного з підрозділів бойовиків точним влучанням ракети, відео якого опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

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За його словами, на відео опубліковано, як бійці 30 ОМБр стріляють по автомобілю бойовиків з протитанкової керованої ракети (ПТКР).

На цьому ж відео видно момент влучання ракети, а також як від місця вибуху втікає людина.

Відео знищення командирського автомобіля бойовиків (обережно, ненормативна лексика, 18+)

"Вони не будуть мовчки дивитися, як їх безкарно вбивають. Це відповідь на обстріл Золотого-4, де "ЛНРівці" накрили три будинки мирних. Поруч з цією ділянкою від осколка снаряду загинув молодий український боєць", – написав Андрій Цаплієнко.

28 квітня внаслідок ворожого обстрілу загинув боєць 93-ї ОМБр Олексій Лісін. Він загинув, перебуваючи на бойовому посту.

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Він відзначив, що для проведення цієї операції знадобилася активна взаємодія кількох підрозділів.

"Протягом кількох років на цій ділянці фронту ворожі "птурісти" (оператори ПТРК, – 24 канал) розстріляли не одну українську військову автівку. Хлопці з "тридцятки", схоже, змінили ситуацію на свою користь", – відзначив Андрій Цаплієнко.