Українські військові вбили російського окупанта та щонайменше двох поранили

Російські військові продовжують порушувати режим припинення вогню. У відповідь українські захисники змушені застосовувати зброю. Це й призводить до загибелі російських окупантів.

За даними розвідки, 29 квітня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили. Про це повідомляє штаб ООС.

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Відзначається, що 29 квітня збройні формування Російської Федерації порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Українські захисники для припинення ворожої активності результативно застосували чергові вогневі засоби. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування.

Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.