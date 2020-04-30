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      Украинские военные уничтожили российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили

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      Украинские военные уничтожили российского оккупанта
      Украинские военные уничтожили российского оккупанта / Патриот Донбасса

      Российские военные продолжают нарушать режим прекращения огня. В ответ украинские защитники вынуждены применять оружие. Это и приводит к гибели российских оккупантов.

      По данным разведки, 29 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили. Об этом сообщает штаб ООС.

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      Отмечается, что 29 апреля вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

      Украинские защитники для прекращения вражеской активности результативно применили очередные огневые средства. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование.

      Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Операция Объединенных сил Жертвы Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины
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