Украинские военные уничтожили российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили

Российские военные продолжают нарушать режим прекращения огня. В ответ украинские защитники вынуждены применять оружие. Это и приводит к гибели российских оккупантов.

По данным разведки, 29 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере двух ранили. Об этом сообщает штаб ООС.

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Отмечается, что 29 апреля вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские защитники для прекращения вражеской активности результативно применили очередные огневые средства. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.