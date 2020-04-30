На окупованому Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі кадрових російських офіцерів

Все вище військове керівництво окупаційних російських військ складається з кадрових офіцерів РФ. На окупованій частині України їх понад дві тисячі,

Такі дані озвучив командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, генштаб збройних сил РФ сформував два армійські корпуси на тимчасово окупованих територіях – 1-ий (Донецьк) та 2-й (Луганськ). Їх чисельна кількість – понад 35 тисяч осіб. А підпорядковані вони 8 загальновійськовій армії Південного військового округу ЗС РФ.

"Основу керівного і командного складу полків, бригад та штабів армійських корпусів складають кадрові офіцери та генерали ЗС РФ, які на ротаційній основі відряджаються до тимчасово окупованих територій України. Сьогодні на окупованій частині Донбасу перебуває понад дві тисячі кадрових російських офіцерів", – відзначив Володимир Кравченко.

Натомість посади рядового, сержантського складу та командирів тактичної ланки комплектуються переважно місцевими мешканцями та найманцями з Росії.

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Він також наголосив, що сюди не входять ті "силові відомства", які підпорядковуються російським МВС та ФСБ. Відтак чисельність російських окупаційних військ є значно більшою.

Володимир Кравченко також нагадав, що Росія використовує окупований Донбас як полігон для випробування своєї новітньої зброї. Найбільш широко випробуються комплекси радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, безпілотні літальні апарати, системи наведення високоточної зброї, наземні станції артилерійської розвідки, захищені засоби цифрового зв’язку, тактичне спорядження та снайперська зброя.

Україна має достатньо захоплених зразків такої зброї, яка стоїть на озброєнні лише російської армії.