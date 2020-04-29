Таємний наказ: Міноборони РФ "спалилося", що направляє військових в Україну

В 2016 році українські хактивісти з кіберальянсу FalconsFlame, Trinity, "Рух8" та "КіберХунта" передали волонтерам-розвідникам міжнародної спільноти InformNapalm дамп зламаної поштової скриньки російського військовослужбовця, який брав участь у бойових діях на Донбасі.

В сьогоднішньому відеоблозі InformNapalm на 24 каналі – просто унікальний випадок, оскільки місце постійної дислокації терориста-ідіота з РФ просто фантастичне.

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Воно розташоване в реальному сенсі в чорта за рогами, а саме – 99 тактична група Північного флоту, Новосибірські острови, острів Котельний.

Попов Юрій Сергійович, народився 21 червня 1985 року. Паспорт зареєстрований у місті Вологда. Військовослужбовець за контрактом, звання – матрос.



Російський матрос Юрій Попов / Фото InformNapalm

Він виконував злочинні накази російського воєнного командування і брав участь в окупації Донбасу під прикриттям незаконних збройних формувань "Спарта" і "П'ятнашка" влітку — восени 2015 року.

У нашому розпорядженні є фотографії довідок, які видали Попову у так званих "військових частинах" терористичної організації "ДНР".

Довідки, які Попову видали на Донбасі: фото InformNapalm

Прикметно, що у поштовій скриньці Попова виявили розрахункові листки, які вказують на те, що під час виконання бойових завдань в Україні він був військовослужбовцем і отримував заробітну плату від Міноборони РФ.

Відомо, що станом на 25 січня 2016 року Попов входив до складу так званого "підрозділу" терористичної організації "ДНР" і звертався до голови так званого "Союзу добровольців Донбасу" для отримання нагороди.



Попов звертався до голови так званого "Союзу добровольців Донбасу"

Але і це ще не все. Хакер-активіст Sean Townsend вирішив влаштувати пекельний тролінг.

Він звернувся до міністра оборони Шойгу, оскільки йдеться про військовослужбовця. А раз мовиться про перетин кордону та участь у незаконних збройних формуваннях, то додав в копію директора ФСБ Бортнікова.

Суть звернення така: "Пане міністре, пане директоре, прошу звернути увагу на кричущий випадок дезертирства". Далі йдуть факти про те, що Попов залишив свою частину і незаконно перетнув кордон. А потім, як додаток, прикріплюються документи.

Своє звернення хакер скерував через інтернет-приймальні. І це працює! І хоч ФСБ не відреагувало, Міноборони РФ радо ковтнуло приманку і дало хід справі. У правдивості фактів ніхто не засумнівався.

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У справі почала розбиратися вся армійська вертикаль від контрадмірала до генерал-майора і полковника. Бешкет вдався. Належні 30 днів минули, але відповіді не надійшло. Після публікації InformNapalm навіть в Міноборони РФ зрозуміли, що це чистісінька підстава.

Не біда. Хакер пішов далі – звернувся в генеральну прокуратуру і коротко повідомив про те, що МО РФ порушує терміни, встановлені законом. І нарешті прийшла відповідь: "У ході розгляду встановлено, що запитані вами дані мають гриф секретності".



Відповідь Міноборони РФ / Фото InformNapalm

І що з того, запитаєте ви, звичайна бюрократична відмазка! Помиляєтеся. Якби у зверненні було порушено фактаж, то високі чини МО і ФСБ вказали б на це і на тому б і все завершилося.

А це значить, що матрос Юрій Попов існує. Він служить у військовій частині на краю світу і отримує там зарплату. Попов справді воював на Донбасі у НЗФ "Спарта". Він не звільнявся і не дезертував (як хакер припускав у зверненні).

Бо тоді б у першому випадку офіційна відповідь була б, що такий військовослужбовець більше не служить в лавах ЗС РФ. А в другому – сказали б, що вжили заходів, а інформація не розголошується через таємницю слідства.

Але у відповіді – "гриф секретно". І що це означає? Є таємний наказ про відправлення російських військовослужбовців для проходження служби у "військові частини" бойовиків на Донбасі.

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Враховуючи масштаб і географію затіяного, такий наказ міг підписати тільки верховний головнокомандувач РФ – Путін. Фактично ми маємо документальне підтвердження від міністерства оборони Російської Федерації. І цей документ ще згодиться нам для Гааги.