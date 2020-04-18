Збиття безпілотника РФ: на Донбасі знову виявили докази присутності країни-агресора

Росія продовжує вести підступну гібридну війну проти України, використовуючи для вбивства українців не тільки застарілі радянські зразки озброєння та техніки, але й сучасні засоби розвідки та коригування вогню. Зокрема, військово-політичне керівництво РФ на міжнародній арені продовжує заперечувати або ігнорувати чисельні докази присутності російських військ на Донбасі.

Попри тривалі економічні санкції проти РФ, кризу, викликану пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, та стрімке падіння цін на російську нафту, Кремль продовжує витрачати мільйони доларів російських платників податків на воєнну агресію і не відступає від своїх намірів дестабілізувати Україну. Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm зібрала інформацію, яка деталізує важливі дані про чергові факти російської агресії.

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Ці дані можуть бути використані журналістами, політиками і дипломатами для інформаційного та дипломатичного тиску на агресора, для додаткової аргументації щодо необхідності прийняття нового пакету економічних санкцій з метою примусу Російської Федерації до миру.

5 квітня 2020 на офіційній сторінці Операції обєднаних сил у Facebook повідомили, що українські військові на Донбасі у районі Світлодарської дуги збили новий російський безпілотний літальний апарат "Застава". Комплекс призначений для ведення розвідки та коригування вогню.

Цей безпілотник виробляється у Російській Федерації з 2012 року за ліцензією компанії Israel Aerospace Industries – IAI.

Він є ліцензійною копією ізраїльського легкого переносного комплексу міні-БПЛА Bird Eye 400, вартість якого оцінюється у 2 мільйони доларів. Виробництво безпілотника "Застава" реалізоване на Уральському заводі цивільної авіації в російському місті Єкатеринбург.

Також на сторінці ООС продемонстрували фото збитого безпілотника та повідомили, що його передали фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення даних з носіїв інформації.



Збитий російський безпілотник / Фото фейсбук-сторінка ООС



В ООС зазначили, що чергове збиття безпілотника "Застава" є прямим доказом безпосередньої участі збройних сил Російської Федерації у війні на сході України, які ведуть розвідку та коригують вогонь по українських військових, використовуючи зазначені засоби.

За період війни на Донбасі це вже не перший випадок збиття російських БПЛА на кшталт "Застава". Один з попередніх випадків стався у 2015 році в Луганській області. Тоді російський безпілотник збили українські прикордонники і розмістили відповідне відео.

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На сьогодні відомо, що БПЛА "Застава" перебуває на озброєнні щонайменше 12 підрозділів ЗС РФ. Військовослужбовці принаймні з 8 підрозділів були неодноразово зафіксовані в OSINT-дослідженнях InformNapalm як безпосередні учасники агресії проти України на Донбасі.



Імовірно, що документи про втрати безпілотників “Застава” у ЗС РФ слід шукати спочатку у цих підрозділах. Різноманітні сучасні російські комплекси БПЛА та засоби РЕБ часто потрапляють у фокус наших досліджень.

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Станом на 2020 рік зафіксовані факти використання на Донбасі щонайменше 8 різних типів російських БПЛА. Зокрема:

"Гранат-1";

"Гранат-2";

"Гранат-4";

"Форпост" ;

"Орлан-10";

"Елерон-3СВ";

"Тахіон";

"Застава".

Усі ці факти є прямими та незаперечними доказами російської воєнної агресії проти України на Донбасі.