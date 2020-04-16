Новий доказ російської інтервенції: волонтери ідентифікували підрозділ танкістів РФ на Донбасі

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm у ході проведення OSINT-розслідувань задокументувала більше 50 унікальних типів озброєння, яке могло бути "відряджене" на Донбас разом із військовими фахівцями тільки з території РФ, що є доказом інтервенції. У жовтні 2014 року волонтери-розвідники спільноти InformNapalm ідентифікували підрозділ танкістів 136-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Ідентифікація унікальних зразків зафіксованої на Донбасі зброї та техніки, яка стоїть на озброєнні російсько-терористичних військ, є важливим аспектом збору доказової бази російської гібридної агресії проти України.

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Завдяки фотографіям, які завантажив на сторінку в соцмережу російський військовослужбовець Віталій Маракасов вдалося встановити точне місце розташування 136-ї ОМСБр на чотирьох танках Т-90. На фото ви бачите дорожню розв’язку в районі населеного пункту Фабричне неподалік від Луганського аеропорту із вказівником: наліво – Красний Луч, прямо – Старобільськ, вправо – Луганськ.



Російський військовослужбовець Віталій Маракасов / Скриншот з програми Informnapalm

Перед нами, судячи з бронювання нічного прицілу, російські танки Т-90А модифікації 2006 року з тепловізором другого покоління "ЕССА". Танки пофарбовані в триколірний камуфляж, чітко видно датчик вітру. На одній із фотографій зафіксований короб для зенітного кулемета НСВТ, у якого світло-зеленою фарбою зафарбований бортовий номер танка.



Російські танки Т-90А модифікації 2006 року / Скриншот з програми Informnapalm

Також на одній із фотографій Маракасов позує у шоломофоні з номером "438" (восьмий танк третьої танкової роти).



Маракасов позує у шоломофоні з номером "438" / Скриншот з програми Informnapalm

Якщо подивитися репортаж російського каналу "Звєзда", присвячений переозброєнню 136-ї ОМСБр на нову техніку, й прочитати допис російського військового блогера, – то ми бачимо все ті ж Т-90А в триколірному камуфляжі. На одному з танкістів шоломофон з номером "412" (другий танк першої танкової роти). Тобто, збіг по модифікації, камуфляжу й першій цифрі тризначної нумерації бортових номерів танків дає нам право стверджувати, що танки, ідентифіковані нами під Луганськом, належать саме до 136-й ОМСБр ЗС РФ.

Стопкадри з російського каналу "Звєзда" / Скриншоти

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm продовжить збір даних про унікальні зразки зброї та техніки, яка стоїть на озброєнні російсько-терористичних військ на Донбасі. Це важливі докази російської агресії проти України.