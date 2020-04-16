11:21
16 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Новий доказ російської інтервенції: волонтери ідентифікували підрозділ танкістів РФ на Донбасі

      Informnapalm - Читать новость на русском

      Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm у ході проведення OSINT-розслідувань задокументувала більше 50 унікальних типів озброєння, яке могло бути "відряджене" на Донбас разом із військовими фахівцями тільки з території РФ, що є доказом інтервенції. У жовтні 2014 року волонтери-розвідники спільноти InformNapalm ідентифікували підрозділ танкістів 136-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

      Ідентифікація унікальних зразків зафіксованої на Донбасі зброї та техніки, яка стоїть на озброєнні російсько-терористичних військ, є важливим аспектом збору доказової бази російської гібридної агресії проти України. 

      Читайте також На Донбасі зафіксували залізничні війська РФ: деталі розслідування

      Завдяки фотографіям, які завантажив на сторінку в соцмережу російський військовослужбовець Віталій Маракасов вдалося встановити точне місце розташування 136-ї ОМСБр на чотирьох танках Т-90. На фото ви бачите дорожню розв’язку в районі населеного пункту Фабричне неподалік від Луганського аеропорту із вказівником: наліво – Красний Луч, прямо – Старобільськ, вправо – Луганськ.


      Російський військовослужбовець Віталій Маракасов / Скриншот з програми Informnapalm

      Перед нами, судячи з бронювання нічного прицілу, російські танки Т-90А модифікації 2006 року з тепловізором другого покоління "ЕССА". Танки пофарбовані в триколірний камуфляж, чітко видно датчик вітру. На одній із фотографій зафіксований короб для зенітного кулемета НСВТ, у якого світло-зеленою фарбою зафарбований бортовий номер танка.


      Російські танки Т-90А модифікації 2006 року / Скриншот з програми Informnapalm

      Також на одній із фотографій Маракасов позує у шоломофоні з номером "438" (восьмий танк третьої танкової роти).


      Маракасов позує у шоломофоні з номером "438" / Скриншот з програми Informnapalm

      Якщо подивитися репортаж російського каналу "Звєзда", присвячений переозброєнню 136-ї ОМСБр на нову техніку, й прочитати допис російського військового блогера, – то ми бачимо все ті ж Т-90А в триколірному камуфляжі. На одному з танкістів шоломофон з номером "412" (другий танк першої танкової роти). Тобто, збіг по модифікації, камуфляжу й першій цифрі тризначної нумерації бортових номерів танків дає нам право стверджувати, що танки, ідентифіковані нами під Луганськом, належать саме до 136-й ОМСБр ЗС РФ.

      Стопкадри з російського каналу "Звєзда" / Скриншоти

      Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm продовжить збір даних про унікальні зразки зброї та техніки, яка стоїть на озброєнні російсько-терористичних військ на Донбасі. Це важливі докази російської агресії проти України.

      Автор: Михайло Макарук
      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Зброя Війна на Донбасі Відеоблоги Informnapalm
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 01:00 Імператор Трамп, "гречка" і війна з губернаторами: чим закінчиться пандемія у США
      Іван Яковина