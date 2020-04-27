Росія стягує війська радіаційного та хімічного захисту на кордони з Україною

Російська Федерація продовжує перекидання російських підрозділів радіаційного хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) між окупованими територіями у зв'язку з пандемією COVID-19.

Так, 17 квітня підрозділи РХБЗ Чорноморського флоту РФ із окупованого Криму перекидають в самопроголошену республіку Абхазію – це окупована РФ територія Грузії. Про це йдеться у відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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"Колона з 13 спеціальних автомобілів, зокрема мобільні комплекси аерозольної дезінфекції, авторозливні станції і теплові машини з реактивним двигуном, здійснює марш з Кримського півострова в Республіку Абхазія", – повідомляє пресслужба Чорноморського флоту РФ.

15 квітня на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що на територію ОРДЛО на ротаційній основі протягом березня – початку квітня було залучено 120 фахівців з частин РХБЗ Південного військового округу Російської Федерації.

16 квітня прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження, згідно з яким розширив список осіб, яким дозволяють перетинати кордон країни. Право перетинати кордон отримали військові і цивільний персонал закордонних російських баз.

Довідка. У попередньому розпорядженні від 27 березня 2020 йшлося, що перетинати кордон РФ також можуть громадяни Російської Федерації, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, при наявності паспорта громадянина Російської Федерації.

Раніше МВС РФ повідомляло, що за 2019 рік на Донбасі за спрощеною процедурою було видано майже 200 тисяч паспортів Російської Федерації. За даними розвідки, саме окупаційні військові контингенти наразі є головним чинником поширення епідеміологічної загрози COVID-19, зокрема і для цивільних осіб.

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Крім того, на територію ОРДЛО масово повертаються громадяни, які працювали у РФ, в основному в Москві. Частина з них через брак роботи зараз "працевлаштовується" до окупаційних військових контингентів та потенційно є носіями інфекції.

Станом на 27 квітня 2020 року за офіційною статистикою виявлено більше ніж 87 тисяч захворювань на коронавірус у РФ.

Слід нагадати, що це не перший випадок, коли російські кадрові військові цього роду військ прибувають на український Донбас.

У результаті OSINT-розвідки персональних сторінок російських військовослужбовців, що перебувають у "ростовсько-українському відрядженні", виявлено чергового персонажа.



Профіль Романа Ашихміна в "Одноклассниках" / Фото InformNapalm

Вивчивши його особисті дані, вміст фотоальбому й коментарі, ми з'ясували ось що:

Це Роман Ашихмін. На строкову військову службу був призваний у грудні 2013 року.

Одразу ж після звільнення зі строкової підписав контракт і був зарахований до зведеної роти РХБЗ – військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту (селище Горне, Читинська область).

На початку квітня цього року Ашихмін у складі зведеного підрозділу залізницею попрямував "на Донбас". 16 квітня ешелон прибув у Ростовську область.

Зараз підрозділ РХБЗ розквартировано у передмісті міста Шахти, де також фіксується "нічия" військова техніка – за російською традицією, без розпізнавальних і номерних знаків.

Нашу увагу привернув слайд з накладною з прийому партії 120-міліметрових мін 1971 року виготовлення. З урахуванням специфіки РХБЗ, логічно подумати, що ця партія мін може мати незвичайну начинку. Та й факт присутності підрозділу РХБЗ з Чити у Ростовській області виглядає дещо дивно.

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Нагадаємо, що до завдань російських військ РХБЗ входить не лише радіаційний, хімічний і біологічний захист, але й застосування засобів масового ураження.

В арсенал РХБЗ входять важкі вогнеметні системи залпового вогню "Буратіно" і "Спека". Інформація про їх застосування на Донбасі неодноразово доведена.