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Українські бійці потрапили під обстріл бойовиків поблизу Водяного

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Українські бійці потрапили під обстріл бойовиків поблизу Водяного
Українські бійці потрапили під обстріл бойовиків поблизу Водяного / dyvys.info

Війська окупанта 26 травня один раз порушили режим припинення вогню. Бойовики гатили у сторону українських позицій біля Водяного у Донецькій області. На щастя, бійці Об’єднаних сил не постраждали.

Бойовики обстріляли Водяне

Ворог атакував позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Водяного, стріляли з автоматичних станкових гранатометів, повідомили у фейсбуці ООС.

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У відповідь з наявних вогневих засобів наші воїни відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника, – йдеться у повідомленні.

У штабі запевнили, що українські захисники й надалі готові реагувати на усі можливі загрози з боку загарбників.

На щастя, втрат серед військових ЗСУ немає.

До слова, на ділянках розведення сил №1, №2 та №3 бойовики дотримувалися режиму тиші.

Зверніть увагу! Бойовики 25 травня відкрили вогонь по позиціях українських прикордонників. Співробітники ДПСУ виконували завдання щодо відкриття гуманітарного дорожнього коридору Донецьк – Курахове.

Доба на Донбасі 25 травня: основне

  • Збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
  • За даними розвідки, українські військові поранили чотирьох бойовиків.
  • Ворог гатив із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

карта окупованих територій
Карта окупованих українських територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини Донецька Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Окуповані території Новини України
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