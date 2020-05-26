Українські бійці потрапили під обстріл бойовиків поблизу Водяного

Війська окупанта 26 травня один раз порушили режим припинення вогню. Бойовики гатили у сторону українських позицій біля Водяного у Донецькій області. На щастя, бійці Об’єднаних сил не постраждали.

Бойовики обстріляли Водяне Ворог атакував позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Водяного, стріляли з автоматичних станкових гранатометів, повідомили у фейсбуці ООС. Читайте також КПВВ на Донбасі й надалі закриті: відомо доки У відповідь з наявних вогневих засобів наші воїни відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника, – йдеться у повідомленні. У штабі запевнили, що українські захисники й надалі готові реагувати на усі можливі загрози з боку загарбників. На щастя, втрат серед військових ЗСУ немає. До слова, на ділянках розведення сил №1, №2 та №3 бойовики дотримувалися режиму тиші. Зверніть увагу! Бойовики 25 травня відкрили вогонь по позиціях українських прикордонників. Співробітники ДПСУ виконували завдання щодо відкриття гуманітарного дорожнього коридору Донецьк – Курахове. Доба на Донбасі 25 травня: основне Збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню . Втрат серед українських військових немає.

. Втрат серед українських військових немає. За даними розвідки, українські військові поранили чотирьох бойовиків.

Ворог гатив із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Карта окупованих українських територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу