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КПВВ на Донбасі й надалі закриті: відомо доки

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КПВВ на Донбасі залишаються закритими: коли відкриють
КПВВ на Донбасі й надалі закриті / uatv.ua

Обмеження на перетин лінії розмежування через пункти в’їзду – виїзду на Донбасі продовжують діяти. Заборона перетину триватиме щонайменше до 22 червня.

Пункти в’їзду – виїзду на Донбасі залишаються закритими

Пропуск людей через КПВВ на Донбасі залишається під забороною, повідомив директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Ігор Бойко, пише 24 канал.

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Командувач ООС видав наказ, що заборона на перетин буде діяти до 23:59 22 червня, якщо протягом цього часу не буде інших указів,
– заявив Бойко.

Та додав, що наразі послаблення щодо перетину КПВВ не передбачені. Крім того, на Донбасі все ще діє режим "червоний". Він надає додаткові повноваження правоохоронцям та військовим.

Як перетнути лінію розмежування

Це можна зробити лише за окремим рішенням командувача Об’єднаних сил за надзвичайних життєвих обставин.

Однак це не завжди гарантує успішний перетин лінії розмежування. Адже бойовики блокують такі спроби та розвертають людей у так звану "сіру зону".

Зверніть увагу! З 1 червня всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування переходять на літній режим роботи: з 6:00 по 20:00.

карта окупованих територій
Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини Луганська Новини Донецька Україна – Росія Проросійські бойовики Окуповані території Війна на Донбасі Новини політики Новини України
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