КПВВ на Донбассе и в дальше закрыты: известна дата открытия

Ограничения на пересечение линии разграничения через пункты въезда – выезда на Донбассе продолжают действовать. Запрет пересечения продлится как минимум до 22 июня.

Пункты въезда – выезда на Донбассе остаются закрытыми

Пропуск людей через КПВВ на Донбассе остается под запретом, сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Игорь Бойко, пишет 24 канал.

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Командующий ООС издал приказ, что запрет на пересечение будет действовать до 23:59 22 июня, если в течение этого времени не будет других указов,

– заявил Бойко.

И добавил, что пока ослабление относительно пересечения КПВВ не предусмотрены. Кроме того, на Донбассе все еще действует режим "красный". Он предоставляет дополнительные полномочия правоохранительным органам и военным.

Как пересечь линию разграничения

Это можно сделать только по отдельному решению командующего Объединенных сил при чрезвычайных жизненных обстоятельствах.

Однако это не всегда гарантирует успешное пересечение линии разграничения. Ведь боевики блокируют такие попытки и разворачивают людей в так называемую "серую зону".

Обратите внимание! С 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на летний режим работы: с 6:00 до 20:00.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала