Загострення на Донбасі: бойовики цинічно обстріляли гуманітарний коридор прикордонників

Проросійські бойовики 25 травня відкрили вогонь по позиціях українських прикордонників. Співробітники ДПСУ виконували завдання щодо відкриття гуманітарного дорожнього коридору "Донецьк – Курахове".

Окупанти випустили 25 снарядів з гранатомету по прикордонному посту "Маріїнка". Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

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Що відомо про провокації бойовиків протягом останніх днів

Прикордонники розповіли, що снаряди розірвалися поруч з військовими. Слід зазначити, що днями бойовики вже вдавалися до схожих провокацій.

Зокрема кілька днів тому проросійські найманці обстріляли прикордонний наряд поблизу КПВВ "Майорське".

В результаті обстрілів, на щастя, ніхто з українських прикордонників не постраждав. Вогонь у відповідь військові ДПСУ не відкривали.

В Держприкордонслужбі наголосили, що обстріли гуманітарних коридорів дестабілізують ситуацію. Це ставить під загрозу можливість перетину лінії розмежування громадянами при важливих життєвих обставинах.

Яка ситуація в зоні ООС станом на 26 травня

На Донбасі 25 травня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових внаслідок обстрілів немає.

За даними розвідки, 26 травня українські військові поранили чотирьох бойовиків.

Бойовики гатили з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мілімтрів, а також, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



Карта окупованих українських територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу