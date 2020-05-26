Загострення на Донбасі: бойовики цинічно обстріляли гуманітарний коридор прикордонників
Проросійські бойовики 25 травня відкрили вогонь по позиціях українських прикордонників. Співробітники ДПСУ виконували завдання щодо відкриття гуманітарного дорожнього коридору "Донецьк – Курахове".
Окупанти випустили 25 снарядів з гранатомету по прикордонному посту "Маріїнка". Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.
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Що відомо про провокації бойовиків протягом останніх днів
- Прикордонники розповіли, що снаряди розірвалися поруч з військовими. Слід зазначити, що днями бойовики вже вдавалися до схожих провокацій.
- Зокрема кілька днів тому проросійські найманці обстріляли прикордонний наряд поблизу КПВВ "Майорське".
- В результаті обстрілів, на щастя, ніхто з українських прикордонників не постраждав. Вогонь у відповідь військові ДПСУ не відкривали.
В Держприкордонслужбі наголосили, що обстріли гуманітарних коридорів дестабілізують ситуацію. Це ставить під загрозу можливість перетину лінії розмежування громадянами при важливих життєвих обставинах.
Яка ситуація в зоні ООС станом на 26 травня
- На Донбасі 25 травня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових внаслідок обстрілів немає.
- За даними розвідки, 26 травня українські військові поранили чотирьох бойовиків.
- Бойовики гатили з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мілімтрів, а також, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Карта окупованих українських територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу