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Обострение на Донбассе: боевики цинично обстреляли гуманитарный коридор пограничников

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Обстрел гуманитарного коридора 26 мая 2020 на Донбассе
Обстрелы на Донбассе не утихают / ГПСУ

Пророссийские боевики 25 мая открыли огонь по позициям украинских пограничников. Сотрудники ГПСУ выполняли задачи по открытию гуманитарного дорожного коридора "Донецк – Курахово".

Оккупанты выпустили 25 снарядов из гранатомета по пограничному посту "Мариинка". Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Что известно о провокации боевиков в последние дни

  • Пограничники рассказали, что снаряды разорвались рядом с военными. Следует отметить, что на днях боевики уже прибегали к подобным провокациям.
  • В частности несколько дней назад пророссийские наемники обстреляли пограничный наряд вблизи КПВВ "Майорское".
  • В результате обстрелов, к счастью, никто из украинских пограничников не пострадал. Огонь военные ГПСУ не раскрывали.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что обстрелы гуманитарных коридоров дестабилизируют ситуацию. Это ставит под угрозу возможность пересечения линии разграничения гражданами при важных жизненных обстоятельствах.

Какова ситуация в зоне ООС состоянию на 26 мая

  • На Донбассе 25 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет.
  • По данным разведки, 26 мая украинские военные ранили четырех боевиков.
  • Боевики били из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 милиметров, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

карта окупованих територій
Карта оккупированных украинских территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Оккупированные территории Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Госпогранслужба Война на Донбассе
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