Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал доклад по оккупированному Крыму. В частности, он отметил о нарушении прав человека на полуострове и четко задокументировал новые нарушения международного гуманитарного права со стороны России. Доклад Гутерреша прозвучал на выполнение резолюции Генассамблеи.

Доклад генсека ООН Гутерреша по Крыму: детали

О докладе Гутерреша по Крыму рассказал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Об этом сообщает информационное агентство Укринформ .

К теме Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в оккупированном Крыму: детали

Кислица подчеркнул, что в докладе Гутерреша четко определены Автономная Республика Крым и город Севастополь как временно оккупированные Россией территории Украины. Кроме того, генсек ООН отметил, что Россия продлила применение на оккупированных территориях своего уголовного законодательства. И такие действия являются очередным нарушением международного гуманитарного права со стороны оккупанта.

По словам украинского дипломата, генсек ООН указал на то, что российские оккупационные власти до сих пор блокируют доступ Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) к полуострову "с целью мониторинга ситуации на месте".

Также постпред Украины в ООН рассказал, что в документе приведены конкретные факты нарушений прав подсудимых, а также отсутствия беспристрастного публичного судопроизводства. В то же время, четко указано, что задержанные не имеют надлежащей защиты, им не разрешают встречаться с консулами Украины. Отдельно говорится о пытках и принудительном перемещении подсудимых и осужденных на территорию России.

Еще одним важным аспектом Кислица назвал привлечение внимания к длительной практике обысков и рейдов, прежде всего против крымских татар. Также генсек ООН отметил нарушения свободы собраний, свободы слова, запрета деятельности Меджлиса, нарушениях религиозных прав. Кроме того, документ подчеркивает незаконность автоматического распространения гражданства РФ на украинцев, проживающих во временно оккупированном Крыму.

"Мы благодарны генеральному секретарю и другим учреждениям ООН за постоянный мониторинг нарушений со стороны России прав человека и международного гуманитарного права на Крымском полуострове. Важно, что об этом говорит не только Украины и ее партнеры, но и выходят официальные документы ООН с четким отображением последствий российской оккупации", – отметил Кислица.

В завершение дипломат положительно оценил призыв с ООН в России соблюдать международные обязательства. Он подчеркнул, что нынешний доклад станет "вспомогательным инструментом" международного давления на Россию с целью деоккупации Крыма и привлечения его к международно-правовой ответственности.

Обратите внимание Россия шантажировала международное сообщество: Кремль в ООН отличился неоднозначным заявлением

Что этому предшествовало