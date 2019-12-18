Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в оккупированном Крыму: детали
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму. В ООН призвали Россию прекратить политику изменения демографической ситуации на полуострове.
Резолюцию о защите прав человека в Крыму поддержали 65 стран. Против выступили 23 страны, а 83 государства воздержались. Об этом сообщает постоянное представительство Украины в ООН в твиттере.
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Ключевые положения резолюции ООН
- ООН требует от России "прекратить поддержку изменения демографической ситуации в Крыму, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения людей";
- ООН осудила массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности представителей гражданской инициативы "Крымская солидарность";
- Генассамблея призвала прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за выражение мнения, в частности до начала оккупации.
- Резолюция осуждает практику призыва мужчин в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы государству-окупанту.
- Также в резолюции содержится требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину.
В документе ООН для оценки ситуации в Крыму впервые применяется термин "агрессия".
Отметим, что это уже четвертая резолюция ООН о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.
Против принятия резолюции, кроме РФ, голосовали:
- Армения,
- Беларусь,
- Бурунди,
- Камбоджа,
- Китай,
- Куба,
- Северная Корея,
- Эритрея,
- Гвинея,
- Индия,
- Иран,
- Киргизстан,
- Мьянма,
- Никарагуа,
- Филиппины,
- Сербия,
- Судан,
- Сирия,
- Уганда,
- Венесуэла,
- Зимбабве.
Что известно о предыдущей "крымской" резолюции Генассамблеи? Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла" крымскую " резолюцию по безопасности. В документе, в частности, содержится пункт о захваченных Кремлем ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории.
В то же время, согласно резолюции, Кремль должен вывести свои войска из Крыма, а также остановить временную оккупацию территории Украины.