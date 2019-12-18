Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в оккупированном Крыму: детали

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму. В ООН призвали Россию прекратить политику изменения демографической ситуации на полуострове.

Резолюцию о защите прав человека в Крыму поддержали 65 стран. Против выступили 23 страны, а 83 государства воздержались. Об этом сообщает постоянное представительство Украины в ООН в твиттере.

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Ключевые положения резолюции ООН

ООН требует от России "прекратить поддержку изменения демографической ситуации в Крыму, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения людей";

ООН осудила массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности представителей гражданской инициативы "Крымская солидарность";

Генассамблея призвала прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за выражение мнения, в частности до начала оккупации.

Резолюция осуждает практику призыва мужчин в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы государству-окупанту.

Также в резолюции содержится требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину.

В документе ООН для оценки ситуации в Крыму впервые применяется термин "агрессия".

Отметим, что это уже четвертая резолюция ООН о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Против принятия резолюции, кроме РФ, голосовали:

Армения,

Беларусь,

Бурунди,

Камбоджа,

Китай,

Куба,

Северная Корея,

Эритрея,

Гвинея,

Индия,

Иран,

Киргизстан,

Мьянма,

Никарагуа,

Филиппины,

Сербия,

Судан,

Сирия,

Уганда,

Венесуэла,

Зимбабве.

#BREAKING #UNGA adopts a draft resolution seeking the protection of human rights in the occupied #Crimea.



65 in favor, 23 against.



Core elements of the draft resolution ️ pic.twitter.com/U0ptF72ens — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 грудня 2019 р.

Что известно о предыдущей "крымской" резолюции Генассамблеи? Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла" крымскую " резолюцию по безопасности. В документе, в частности, содержится пункт о захваченных Кремлем ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории.



В то же время, согласно резолюции, Кремль должен вывести свои войска из Крыма, а также остановить временную оккупацию территории Украины.