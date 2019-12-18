22:00
18 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кто спасет Россию от несчастий. YouTube для бедных
      Вєсті Кремля
      22:07, 17 декабря
      Вести.UA: Новая выходка от Луценко. Баканов хочет стать Джокером
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

      Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в оккупированном Крыму: детали

      64 Читати новину українською
      Генассамблея ООН приняла "четвертую" резолюцию относительно оккупированного Крыма / un.org/ga

      Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму. В ООН призвали Россию прекратить политику изменения демографической ситуации на полуострове.

      Резолюцию о защите прав человека в Крыму поддержали 65 стран. Против выступили 23 страны, а 83 государства воздержались. Об этом сообщает постоянное представительство Украины в ООН в твиттере.

      К теме: Генассамблея ООН призвала Россию забрать свои войска из Крыма

      Ключевые положения резолюции ООН

      • ООН требует от России "прекратить поддержку изменения демографической ситуации в Крыму, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения людей";
      • ООН осудила массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности представителей гражданской инициативы "Крымская солидарность";
      • Генассамблея призвала прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за выражение мнения, в частности до начала оккупации.
      • Резолюция осуждает практику призыва мужчин в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы государству-окупанту.
      • Также в резолюции содержится требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину.

      В документе ООН для оценки ситуации в Крыму впервые применяется термин "агрессия".

      Отметим, что это уже четвертая резолюция ООН о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

      Против принятия резолюции, кроме РФ, голосовали:

      • Армения,
      • Беларусь,
      • Бурунди,
      • Камбоджа,
      • Китай,
      • Куба,
      • Северная Корея,
      • Эритрея,
      • Гвинея,
      • Индия,
      • Иран,
      • Киргизстан,
      • Мьянма,
      • Никарагуа,
      • Филиппины,
      • Сербия,
      • Судан,
      • Сирия,
      • Уганда,
      • Венесуэла,
      • Зимбабве.

       

      Что известно о предыдущей "крымской" резолюции Генассамблеи? Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла" крымскую " резолюцию по безопасности. В документе, в частности, содержится пункт о захваченных Кремлем ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории.

      В то же время, согласно резолюции, Кремль должен вывести свои войска из Крыма, а также остановить временную оккупацию территории Украины.

      Подарки коллегам на Новый год: беспроигрышные варианты, которые понравятся всем
      сегодня
      2561
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Генассамблея ООН Украинцы в плену РФ ООН МИД Украины Крымские татары
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Украинским автомобилям могут запретить пересекать границу ЕС
      Северин Трач 1
      сегодня , 19:05 Дело Павла Шеремета: чем отличается расследование журналистов и МВД
      227
      сегодня , 18:08 США готовят "адские санкции" против России: как это повлияет на Кремль
      Світлана Попова 591
      сегодня , 17:47 Дело Пашинского: все, что известно о скандальном политике
      Євгенія Мазур 1117
      сегодня , 16:41 Зачем продлили закон об особом статусе Донбасса
      Ірина Поліщук 765
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук