Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в окупованому Криму: деталі

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в анексованому Росією Криму. В ООН закликали Росію припинити політику зміни демографічної ситуації на півострові.

Резолюцію про захист прав людини в Криму підтримали 65 країн. Проти виступили 23 країни, а 83 держави утрималися. Про це повідомляє постійне представництво України в ООН у твітері.

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Ключові положення резолюції ООН

ООН вимагає від Росії "припинити підтримку зміни демографічної ситуації в Криму, насамперед шляхом переселення туди свого населення, а також примусового виселення людей";

ООН "засудила масові затримання активістів та захисників прав людини на основі звинувачень у підтримці тероризму, зокрема представників громадянської ініціативи "Кримська солідарність";

Генасамблея також закликала припинити переслідування та звільнити осіб, затриманих за висловлення думок, зокрема до початку окупації.

Резолюція засуджує практику призову чоловіків до Збройних сил РФ та кримінального переслідування тих, хто відмовляється від служби державі-окупанту.

Також у резолюції є вимога негайно звільнити усіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їхнє безпечне повернення на батьківщину.

У документі ООН для оцінки ситуації в Криму вперше застосовується термін "агресія".

Відзначимо, що це вже четверта резолюція ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму.

Проти ухвалення резолюції, крім РФ, голосували:

Вірменія,

Білорусь,

Бурунді,

Камбоджа,

Китай,

Куба,

Північна Корея,

Еритрея,

Гвінея,

Індія,

Іран,

Киргизстан,

М'янма,

Нікараґуа,

Філіппіни,

Сербія,

Судан,

Сирія,

Уганда,

Венесуела,

Зімбабве.

#BREAKING #UNGA adopts a draft resolution seeking the protection of human rights in the occupied #Crimea.



65 in favor, 23 against.



Core elements of the draft resolution ️ pic.twitter.com/U0ptF72ens — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 грудня 2019 р.

Що відомо про попередню "кримську" резолюцію Генасамблеї?Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня ухвалила "кримську" безпекову резолюцію. У документі, зокрема, міститься пункт про захоплені Кремлем ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.



Водночас, згідно з резолюцією, Кремль повинен вивести свої війська з Криму, а також зупинити тимчасову окупацію території України.