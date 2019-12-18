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      Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в окупованому Криму: деталі

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      Генасамблея ООН ухвалила "четверту" резолюцію щодо окупованого Криму / un.org/ga

      Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в анексованому Росією Криму. В ООН закликали Росію припинити політику зміни демографічної ситуації на півострові.

      Резолюцію про захист прав людини в Криму підтримали 65 країн. Проти виступили 23 країни, а 83 держави утрималися. Про це повідомляє постійне представництво України в ООН у твітері.

      До теми: Генасамблея ООН закликала Росію забрати свої війська з Криму

      Ключові положення резолюції ООН

      • ООН вимагає від Росії "припинити підтримку зміни демографічної ситуації в Криму, насамперед шляхом переселення туди свого населення, а також примусового виселення людей";
      • ООН "засудила масові затримання активістів та захисників прав людини на основі звинувачень у підтримці тероризму, зокрема представників громадянської ініціативи "Кримська солідарність";
      • Генасамблея також закликала припинити переслідування та звільнити осіб, затриманих за висловлення думок, зокрема до початку окупації.
      • Резолюція засуджує практику призову чоловіків до Збройних сил РФ та кримінального переслідування тих, хто відмовляється від служби державі-окупанту.
      • Також у резолюції є вимога негайно звільнити усіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їхнє безпечне повернення на батьківщину.

      У документі ООН для оцінки ситуації в Криму вперше застосовується термін "агресія".

      Відзначимо, що це вже четверта резолюція ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму.

      Проти ухвалення резолюції, крім РФ, голосували:

      • Вірменія,
      • Білорусь,
      • Бурунді,
      • Камбоджа,
      • Китай,
      • Куба,
      • Північна Корея,
      • Еритрея,
      • Гвінея,
      • Індія,
      • Іран,
      • Киргизстан,
      • М'янма,
      • Нікараґуа,
      • Філіппіни,
      • Сербія,
      • Судан,
      • Сирія,
      • Уганда,
      • Венесуела,
      • Зімбабве.

       

      Що відомо про попередню "кримську" резолюцію Генасамблеї?Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня ухвалила "кримську" безпекову резолюцію. У документі, зокрема, міститься пункт про захоплені Кремлем ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

      Водночас, згідно з резолюцією, Кремль повинен вивести свої війська з Криму, а також зупинити тимчасову окупацію території України.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Генасамблея ООН ООН Анексія Криму Кримські татари МЗС України Українці в полоні РФ Новини Криму
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