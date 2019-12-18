Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в окупованому Криму: деталі
Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в анексованому Росією Криму. В ООН закликали Росію припинити політику зміни демографічної ситуації на півострові.
Резолюцію про захист прав людини в Криму підтримали 65 країн. Проти виступили 23 країни, а 83 держави утрималися. Про це повідомляє постійне представництво України в ООН у твітері.
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Ключові положення резолюції ООН
- ООН вимагає від Росії "припинити підтримку зміни демографічної ситуації в Криму, насамперед шляхом переселення туди свого населення, а також примусового виселення людей";
- ООН "засудила масові затримання активістів та захисників прав людини на основі звинувачень у підтримці тероризму, зокрема представників громадянської ініціативи "Кримська солідарність";
- Генасамблея також закликала припинити переслідування та звільнити осіб, затриманих за висловлення думок, зокрема до початку окупації.
- Резолюція засуджує практику призову чоловіків до Збройних сил РФ та кримінального переслідування тих, хто відмовляється від служби державі-окупанту.
- Також у резолюції є вимога негайно звільнити усіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їхнє безпечне повернення на батьківщину.
У документі ООН для оцінки ситуації в Криму вперше застосовується термін "агресія".
Відзначимо, що це вже четверта резолюція ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму.
Проти ухвалення резолюції, крім РФ, голосували:
- Вірменія,
- Білорусь,
- Бурунді,
- Камбоджа,
- Китай,
- Куба,
- Північна Корея,
- Еритрея,
- Гвінея,
- Індія,
- Іран,
- Киргизстан,
- М'янма,
- Нікараґуа,
- Філіппіни,
- Сербія,
- Судан,
- Сирія,
- Уганда,
- Венесуела,
- Зімбабве.
Що відомо про попередню "кримську" резолюцію Генасамблеї?Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня ухвалила "кримську" безпекову резолюцію. У документі, зокрема, міститься пункт про захоплені Кремлем ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.
Водночас, згідно з резолюцією, Кремль повинен вивести свої війська з Криму, а також зупинити тимчасову окупацію території України.