Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию, предусматривающую немедленное прекращение огня во всех вооруженных конфликтах по всему миру на время пандемии коронавируса. Это означает, что пророссийские боевики должны прекратить агрессию на Донбассе.

Огонь на время пандемии следует прекратить

Прошло 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии, сообщил в фейсбуке представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

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Совбез 1 июля наконец одобрил долгожданную резолюцию,

– написал Николенко.

В документе говорится об "общем и немедленном прекращении боевых действий" во всех конфликтных ситуациях мира. Все стороны конфликтов призывают "немедленно начать длительную гуманитарную паузу по крайней мере в течение 90 дней".

Это означает, что войска оккупантов должны прекратить агрессию на территории Донбасса.

Что ожидает Совбез

В резолюции отмечается, что прекращение вооруженных конфликтов должно способствовать безопасной и бесперебойной доставке гуманитарной и медицинской помощи в соответствии с международным правом.

Резолюция Совбеза ООН / Фото с Фейсбука Олега Николенко

Какова позиция Украины и РФ

Украинская сторона неоднократно поддерживала инициативу Генерального секретаря ООН по глобальному прекращению огня во время пандемии COVID-19.

Генерального секретаря ООН по глобальному прекращению огня во время пандемии COVID-19. Зато Россия пыталась манипулировать этой инициативой. Страна агрессор заявляла, что сначала из нее следует снять санкции. А их внедрили именно из-за агрессии на Донбассе и оккупацию Крыма.

Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала