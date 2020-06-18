Євросоюз продовжив санкції проти Росії за анексію Криму
18 червня Рада ЄС затвердила рішення продовжити санкції проти Росії за анексію Криму. Санкції діятимуть до червня 2021 року.
Санкції діятимуть до червня 2021 року
Рішення ухвалили за письмовою процедурою. Раніше його затвердили посли країн-членів Євросоюзу. За підтримку європейській спільноті подякував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твіттері.
До теми Євросоюз продовжив санкції проти Росії щодо інвестицій в окупований Крим
Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, "паспортизацію", запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування у Криму,
– написав Кулеба.
У чому полягають санкції:
- заборона імпорту в ЄС кримських продуктів;
- заборона на інвестиції в Крим і Севастополь;
- заборона на придбання європейцями або європейськими компаніями нерухомості або підприємств в Криму;
- заборона на надання туристичних послуг в Криму і Севастополі, в тому числі заходи круїзних суден в кримські порти;
- заборона на продаж певних товарів і технологій кримським компаніям та інше.