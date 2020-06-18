18 червня Рада ЄС затвердила рішення продовжити санкції проти Росії за анексію Криму. Санкції діятимуть до червня 2021 року.

Санкції діятимуть до червня 2021 року

Рішення ухвалили за письмовою процедурою. Раніше його затвердили посли країн-членів Євросоюзу. За підтримку європейській спільноті подякував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твіттері.

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Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, "паспортизацію", запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування у Криму,

– написав Кулеба.

Today @EUCouncil extended until June 2021 sanctions against Russia for the illegal occupation of Crimea. Well-appreciated! We need to step up pressure for human rights violations, illegal issuing of passports, Kerch railway construction, Russian polling in Crimea #CrimeaIsUkraine — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 18, 2020

У чому полягають санкції:

заборона імпорту в ЄС кримських продуктів;

заборона на інвестиції в Крим і Севастополь;

заборона на придбання європейцями або європейськими компаніями нерухомості або підприємств в Криму;

заборона на надання туристичних послуг в Криму і Севастополі, в тому числі заходи круїзних суден в кримські порти;

заборона на продаж певних товарів і технологій кримським компаніям та інше.

Зверніть увагу! Вперше санкції проти Росії за анексію Криму ввели ще у 2014 році. У Раді ЄС їх щороку продовжували.