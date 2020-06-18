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ВЕРХОВНАЯ РАДА ВНО КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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ВЕРХОВНАЯ РАДА ВНО КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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Отопительный сезон на Львовщине: интервью с руководством Нафтогаза и АРМА о скандальных ТЭЦ
сегодня , 11:56 Отопительный сезон на Львовщине: интервью с руководством Нафтогаза и АРМА о скандальных ТЭЦ
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сегодня , 08:40 Парадокс Путина
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15 июня , 21:21 Невидимый дом посреди пустыни: в Калифорнии построили особый отель – видео
Ростислав Струтинський