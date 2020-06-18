18 июня Совет ЕС утвердил решение продлить санкции против России за аннексию Крыма. Санкции будут действовать до июня 2021 года.

Санкции будут действовать до июня 2021 года

Решение приняли по письменной процедуре. Ранее его утвердили послы стран-членов Евросоюза. За поддержку европейское сообщество поблагодарил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.

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Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму,

– написал Кулеба.

Today @EUCouncil extended until June 2021 sanctions against Russia for the illegal occupation of Crimea. Well-appreciated! We need to step up pressure for human rights violations, illegal issuing of passports, Kerch railway construction, Russian polling in Crimea #CrimeaIsUkraine — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 18, 2020

В чем заключаются санкции:

запрет импорта в ЕС крымских продуктов;

запрет на инвестиции в Крым и Севастополь;

запрет на приобретение европейцами или европейскими компаниями недвижимости или предприятий в Крыму;

запрет на предоставление туристических услуг в Крыму и Севастополе, в том числе мероприятия круизных судов в крымских портах;

запрет на продажу определенных товаров и технологий крымским компаниям и прочее.

Обратите внимание! Впервые санкции против России за аннексию Крыма ввели еще в 2014 году. В Совете ЕС их ежегодно продолжали.