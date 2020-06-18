Евросоюз продлил санкции против России за аннексию Крыма
18 июня Совет ЕС утвердил решение продлить санкции против России за аннексию Крыма. Санкции будут действовать до июня 2021 года.
Санкции будут действовать до июня 2021 года
Решение приняли по письменной процедуре. Ранее его утвердили послы стран-членов Евросоюза. За поддержку европейское сообщество поблагодарил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.
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Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму,
– написал Кулеба.
В чем заключаются санкции:
- запрет импорта в ЕС крымских продуктов;
- запрет на инвестиции в Крым и Севастополь;
- запрет на приобретение европейцами или европейскими компаниями недвижимости или предприятий в Крыму;
- запрет на предоставление туристических услуг в Крыму и Севастополе, в том числе мероприятия круизных судов в крымских портах;
- запрет на продажу определенных товаров и технологий крымским компаниям и прочее.