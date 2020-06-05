Санкції проти Росії: посол США в ОБСЄ виступив з жорсткою заявою
США продовжуватимуть санкції проти Росії через анексію Криму і розв'язання війни на Донбасі стільки, скільки буде потрібно. Про це заявив посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор.
Штати, підкреслив він, дуже стурбовані повідомленнями про черговий факт агресії із боку РФ. Про це йдеться в заяві посла, опублікованій на сайті місії США в ОБСЄ.
Ексклюзив 24 каналу Про розвал Росії та закінчення війни на Донбасі: інтерв'ю з головою РНБО Даніловим
Під нещодавнім фактом агресії посол мав на увазі подію, коли Росія затримала українського військового на адміністративній межі з окупованим Кримом.
США закликали РФ повернути повний контроль над півостровом Україні та негайно звільнити всіх політв'язнів. Адже нині Кремль мілітаризує Крим і зокрема призвав майже 24 тис жителів півострова на військову службу.
Гілмор звинуватив Росію у смертях понад 13 тис жителів Донбасу за роки агресії проти України. Тож умовою для зняття санкцій є деокупація Криму та припинення вогню на Донбасі.
Затримання українського військового Добринського у Криму: що відомо
- Український військовий з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Євген Добринський зник зі спостережного посту на Чонгарі 30 травня. На місці зникнення Добринського виявили сліди боротьби.
- Лише 2 червня ФСБ Росії офіційно підтвердило, що український військовий перебуває у них. Вони навіть опублікували відео з його нібито зізнанням за нібито порушення.
- У ЗСУ вже розвінчали цей пропагандистський російський фейк та вказали на помилки у постановчому відео.
- Відомо, що співробітники ФСБ випитували про охорону адміністративного кордону між Кримом та Херсонською областю.
- Окупаційний "суд" порушив кримінальну справу за статтею про незаконне перетинання державного кордону РФ. Тепер українцю загрожує штраф, примусові роботи, або позбавлення волі до 2 років.