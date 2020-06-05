США продовжуватимуть санкції проти Росії через анексію Криму і розв'язання війни на Донбасі стільки, скільки буде потрібно. Про це заявив посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор.

Штати, підкреслив він, дуже стурбовані повідомленнями про черговий факт агресії із боку РФ. Про це йдеться в заяві посла, опублікованій на сайті місії США в ОБСЄ.

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Під нещодавнім фактом агресії посол мав на увазі подію, коли Росія затримала українського військового на адміністративній межі з окупованим Кримом.

США закликали РФ повернути повний контроль над півостровом Україні та негайно звільнити всіх політв'язнів. Адже нині Кремль мілітаризує Крим і зокрема призвав майже 24 тис жителів півострова на військову службу.

Гілмор звинуватив Росію у смертях понад 13 тис жителів Донбасу за роки агресії проти України. Тож умовою для зняття санкцій є деокупація Криму та припинення вогню на Донбасі.

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