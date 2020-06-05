Санкции против России: посол США в ОБСЕ выступил с жестким заявлением
США будут продолжать санкции против России за аннексию Крыма и развязывание войны на Донбассе столько, сколько будет нужно. Об этом заявил посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Штаты, подчеркнул он, очень обеспокоены сообщениями об очередном факте агрессии со стороны РФ. Об этом говорится в заявлении посла, опубликованном на сайте миссии США в ОБСЕ.
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Под недавним фактом агрессии посол имел в виду событие, когда Россия задержала украинского военного на административной границе с оккупированным Крымом.
США призвали РФ вернуть полный контроль над полуостровом Украине и немедленно освободить всех политзаключенных. Ведь сейчас Кремль милитаризирует Крым и в частности призвал почти 24 тысячи жителей полуострова на военную службу.
Гилмор обвинил Россию в смертях более 13 тысяч жителей Донбасса за годы агрессии против Украины. Поэтому условием для снятия санкций является деокупация Крыма и прекращение огня на Донбассе.
Задержание украинского военного Добрынского в Крыму: что известно
- Украинский военный из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Евгений Добрынский исчез с наблюдательного поста на Чонгаре 30 мая. На месте исчезновения Добрынского обнаружили следы борьбы.
- Лишь 2 июня ФСБ России официально подтвердило, что украинский военный находится у них. Они даже опубликовали видео с его якобы признанием за якобы нарушение.
- В ВСУ уже развенчали этот пропагандистский российский фейк и указали на ошибки в постановочном видео.
- Известно, что сотрудники ФСБ выспрашивали об охране административной границы между Крымом и Херсонской областью.
- Оккупационный "суд" возбудил уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ. Теперь украинцу грозит штраф, принудительные работы, либо лишение свободы до 2 лет.