США будут продолжать санкции против России за аннексию Крыма и развязывание войны на Донбассе столько, сколько будет нужно. Об этом заявил посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Штаты, подчеркнул он, очень обеспокоены сообщениями об очередном факте агрессии со стороны РФ. Об этом говорится в заявлении посла, опубликованном на сайте миссии США в ОБСЕ.

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Под недавним фактом агрессии посол имел в виду событие, когда Россия задержала украинского военного на административной границе с оккупированным Крымом.

США призвали РФ вернуть полный контроль над полуостровом Украине и немедленно освободить всех политзаключенных. Ведь сейчас Кремль милитаризирует Крым и в частности призвал почти 24 тысячи жителей полуострова на военную службу.

Гилмор обвинил Россию в смертях более 13 тысяч жителей Донбасса за годы агрессии против Украины. Поэтому условием для снятия санкций является деокупация Крыма и прекращение огня на Донбассе.

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