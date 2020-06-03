Российские силовики в аннексированом Крыму провели допрос задержанного украинского военного Евгения Добринского. Сотрудники ФСБ расспрашивали об охране административной границы между Крымом и Херсонской областью.

Адвокат военного Ислям Велиляев рассказал, что силовики спрашивали, где и в какой части Евгений Добринский проходит службу, пишет "Крым.Реалии".

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Спрашивали, какой порядок осуществления охраны государственной границы был в части, где он служил, какие входят средства защиты, идентификации людей,

– добавил юрист.

Всего было много вопросов о ведении военной службы. Однако Добринский отказался давать показания, поскольку эти сведения имеют служебный характер.

Заметим, что 3 июня так называемый "суд" Крыма отправил под стражу Евгения Добринского до 1 июля.

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