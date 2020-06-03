ФСБшники в Крыму выпытывали у похищенного украинского военного об охране админграницы
Российские силовики в аннексированом Крыму провели допрос задержанного украинского военного Евгения Добринского. Сотрудники ФСБ расспрашивали об охране административной границы между Крымом и Херсонской областью.
Адвокат военного Ислям Велиляев рассказал, что силовики спрашивали, где и в какой части Евгений Добринский проходит службу, пишет "Крым.Реалии".
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Спрашивали, какой порядок осуществления охраны государственной границы был в части, где он служил, какие входят средства защиты, идентификации людей,
– добавил юрист.
Всего было много вопросов о ведении военной службы. Однако Добринский отказался давать показания, поскольку эти сведения имеют служебный характер.
Заметим, что 3 июня так называемый "суд" Крыма отправил под стражу Евгения Добринского до 1 июля.
Задержание украинского военного Добринского в Крыму: что известно
- Украинский военный Евгений Добринский из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады исчез с наблюдательного поста на Чонгаре в субботу, 30 мая.
- На месте исчезновения Добринский обнаружили следы борьбы.
- Только 2 июня ФСБ России официально подтвердило, что украинский военный находится у них. Они даже опубликовали видео с его признанием и якобы нарушением.
- В ВСУ уже успели развенчать этот пропагандистский российский фейк и указали на ошибки в постановочном видео.
- Оккупационный суд возбудил уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ.
- Теперь украинцу грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы до 2 лет.