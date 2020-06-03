Російські силовики в анексованому Криму провели допит затриманого українського військового Євгена Добринського. Співробітники ФСБ випитували про охорону адміністративного кордону між Кримом та Херсонською областю.

Адвокат військового Іслям Веліляєв розповів, що силовики питали, де і в якій частині Євген Добринський проходить службу, пише "Крим.Реалії".

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Питали, який порядок здійснення охорони державного кордону був у частині, де він служив, які входять засоби захисту, ідентифікації людей,

– додав юрист.

Загалом було багато питань про ведення військової служби. Однак Добринський відмовився давати свідчення, скільки ці відомості мають службовий характер.

Зауважимо, що 3 червня так званий "суд" Криму відправив під варту Євгена Добринського до 1 липня.

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