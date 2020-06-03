ФСБшники у Криму випитували у викраденого українського військового про охорону адмінмежі
Російські силовики в анексованому Криму провели допит затриманого українського військового Євгена Добринського. Співробітники ФСБ випитували про охорону адміністративного кордону між Кримом та Херсонською областю.
Адвокат військового Іслям Веліляєв розповів, що силовики питали, де і в якій частині Євген Добринський проходить службу, пише "Крим.Реалії".
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Питали, який порядок здійснення охорони державного кордону був у частині, де він служив, які входять засоби захисту, ідентифікації людей,
– додав юрист.
Загалом було багато питань про ведення військової служби. Однак Добринський відмовився давати свідчення, скільки ці відомості мають службовий характер.
Зауважимо, що 3 червня так званий "суд" Криму відправив під варту Євгена Добринського до 1 липня.
Затримання українського військового Добринського у Криму: що відомо
- Український військовий Євген Добринський з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади зник зі спостережного посту на Чонгарі в суботу, 30 травня.
- На місці зникнення Добринського виявили сліди боротьби.
- Лише 2 червня ФСБ Росії офіційно підтвердило, що український військовий перебуває у них. Вони навіть опублікували відео з його зізнанням та нібито порушенням.
- У ЗСУ вже встигли розвінчати цей пропагандистський російський фейк та вказали на помилки у постановчому відео.
- Окупаційний суд порушили кримінальну справу за статтею про незаконне перетинання державного кордону РФ.
- Тепер українцю загрожує штраф, примусові роботи, або позбавлення волі до 2 років.