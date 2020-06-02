Російська Федерація планує перетворити анексований Крим на військову базу, а також розширити експансію за межі Чорного моря.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що у діях Росії домінують виключно військові та політичні інтереси, пише Укрінформ.

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Кориневич пояснив, що анексувавши Крим, Росія порушила Договір про звичайні збройні сили в Європі. РФ різко збільшила кількість звичайного озброєння та військової техніки в Криму.

Експансія може розширитися

Все це може призвести до наслідків не тільки в Чорноморському регіоні. За словами Кориневича, мілітаризація півострова розпочалася майже одразу після анексії.

Вона включала:

переміщення у Крим військовослужбовців;

переміщення зброї та військової техніки;

переміщення бойових літаків і ракет, здатних нести ядерну зброю.

Таке ракетне озброєння великої дальності на півострові здатне уразити всю південну частину України та території сусідніх країн,

– наголосив Кориневич.

Представник президента вважає, що у діях РФ домінують виключно військові та політичні інтереси. Мета Путіна – перетворення Криму на військову базу та розширення експансії за межі Чорного моря.

Зауважимо, що команда президента працює над стратегією деокупації Криму. План мають затвердити у 2020 році.

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