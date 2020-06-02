Перетворити Крим на військову базу та розширити експансію, – Кориневич про цілі Путіна
Російська Федерація планує перетворити анексований Крим на військову базу, а також розширити експансію за межі Чорного моря.
Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що у діях Росії домінують виключно військові та політичні інтереси, пише Укрінформ.
Важливо Буде таємна частина, – Кориневич про стратегію деокупації Криму
Кориневич пояснив, що анексувавши Крим, Росія порушила Договір про звичайні збройні сили в Європі. РФ різко збільшила кількість звичайного озброєння та військової техніки в Криму.
Експансія може розширитися
Все це може призвести до наслідків не тільки в Чорноморському регіоні. За словами Кориневича, мілітаризація півострова розпочалася майже одразу після анексії.
Вона включала:
- переміщення у Крим військовослужбовців;
- переміщення зброї та військової техніки;
- переміщення бойових літаків і ракет, здатних нести ядерну зброю.
Таке ракетне озброєння великої дальності на півострові здатне уразити всю південну частину України та території сусідніх країн,
– наголосив Кориневич.
Представник президента вважає, що у діях РФ домінують виключно військові та політичні інтереси. Мета Путіна – перетворення Криму на військову базу та розширення експансії за межі Чорного моря.
Зауважимо, що команда президента працює над стратегією деокупації Криму. План мають затвердити у 2020 році.
Анексія Криму Росією: коротко про головне
- У лютому 2014 року в Криму озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та блокували дії українських військ.
- Згодом президент РФ Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова, тож Росія включила Крим до свого складу.
- Україна, ЄС та США не визнали результатів голосування.
- Через анексію Криму провідні держави світу застосували до Росії економічні санкції.
- Наразі в уряді готують план по деокупації Криму, але деталі поки не озвучують.
- Україна також хоче створити окрему платформу для обговорення питання анексії.
- Тим часом у Кремлі категорично відмовляються обговорювати анексію Криму. Мовляв, "це питання закрите назавжи".