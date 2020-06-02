Российская Федерация планирует превратить аннексированный Крым в военную базу, а также расширить экспансию за пределы Черного моря.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что в действиях России доминируют исключительно военные и политические интересы, пишет Укринформ.

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Кориневич пояснил, что, аннексировав Крым, Россия нарушила Договор об обычных вооруженных силах в Европе. РФ резко увеличила количество обычного вооружения и военной техники в Крыму.

Экспансия может расшириться

Все это может привести к последствиям не только в Черноморском регионе. По словам Кориневича, милитаризация полуострова началась почти сразу после аннексии.

Она включала:

перемещение в Крым военнослужащих;

перемещение оружия и военной техники;

перемещение боевых самолетов и ракет, способных нести ядерное оружие.

Такое ракетное вооружение большой дальности на полуострове способно поразить всю южную часть Украины и территории соседних стран,

– отметил Кориневич.

Представитель президента считает, что в действиях РФ доминируют исключительно военные и политические интересы. Цель Путина – превращение Крыма в военную базу и расширение экспансии за пределы Черного моря.

Заметим, что команда президента работает над стратегией деоккупации Крыма. План должны утвердить в 2020 году.

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