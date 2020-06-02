Превратить Крым в военную базу и расширить экспансию, – Кориневич о целях Путина
Российская Федерация планирует превратить аннексированный Крым в военную базу, а также расширить экспансию за пределы Черного моря.
Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что в действиях России доминируют исключительно военные и политические интересы, пишет Укринформ.
Важно Будет тайная часть, – Кориневич о стратегии деоккупации Крыма
Кориневич пояснил, что, аннексировав Крым, Россия нарушила Договор об обычных вооруженных силах в Европе. РФ резко увеличила количество обычного вооружения и военной техники в Крыму.
Экспансия может расшириться
Все это может привести к последствиям не только в Черноморском регионе. По словам Кориневича, милитаризация полуострова началась почти сразу после аннексии.
Она включала:
- перемещение в Крым военнослужащих;
- перемещение оружия и военной техники;
- перемещение боевых самолетов и ракет, способных нести ядерное оружие.
Такое ракетное вооружение большой дальности на полуострове способно поразить всю южную часть Украины и территории соседних стран,
– отметил Кориневич.
Представитель президента считает, что в действиях РФ доминируют исключительно военные и политические интересы. Цель Путина – превращение Крыма в военную базу и расширение экспансии за пределы Черного моря.
Заметим, что команда президента работает над стратегией деоккупации Крыма. План должны утвердить в 2020 году.
Аннексия Крыма Россией: коротко о главном
- В феврале 2014 года в Крыму вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу и блокировали действия украинских войск.
- Впоследствии президент РФ Владимир Путин признал, что это были российские военные.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, поэтому Россия включила Крым в свой состав.
- Украина, ЕС и США не признали результатов голосования.
- За аннексию Крыма ведущие государства мира применили к России экономические санкции.
- Сейчас в правительстве готовят план по деоккупации Крыма, но детали пока не озвучивают.
- Украина также хочет создать отдельную платформу для обсуждения вопроса аннексии.
- Тем временем в Кремле категорически отказываются обсуждать аннексию Крыма. Мол, "этот вопрос закрыт навсегда".